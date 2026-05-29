In Italien wird heute gestreikt – davon ist auch der Zugverkehr in die Schweiz betroffen.

Bei der italienischen Bahn kann es heute zu Ausfällen und Verspätungen kommen.

Der Streik dauert noch bis heute Abend 21 Uhr.

In Italien hat ein auf 24 Stunden befristeter Streik mehrerer Gewerkschaften in verschiedenen Bereichen für Behinderungen gesorgt. Betroffen sind unter anderem die staatliche Eisenbahn, Schulen sowie Spitäler. In der Grossstadt Mailand funktioniert auch der öffentliche Nahverkehr nur eingeschränkt. In mehreren Städten sind Demonstrationen geplant.

Legende: Die Demonstrierenden in Mailand streiken unter anderem für höhere Löhne. Keystone/EPA/MATTEO BAZZI

Ein Sprecher der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) sagte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage, Italien-Reisende müssten damit rechnen, dass der Fernreiseverkehr ab Chiasso und Domodossola grösstenteils ausfalle. Gleiches gelte auch für regionale Verbindungen zwischen dem Tessin und Italien, teilte ein Sprecher weiter mit.

Bei Ausfällen, kündigte die italienische Eisenbahngesellschaft Trenord an, werden zwischen Stabio IT und dem Flughafen Milano Malpensa Ersatzbusse verkehren.

Die SBB empfehlen Reisenden nach Italien, die Verkehrslage zu prüfen. Die aktuelle Betriebslage sowie Störungen und Einschränkungen im Zugverkehr können Reisende einer Informationsseite der SBB im Internet und der SBB-App entnehmen.

Streik richtet sich gegen Meloni

Mit dem Streik wollen die Gewerkschaften Druck auf die rechtskonservative Koalition von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni machen, die in Rom seit dreieinhalb Jahren an der Regierung ist. Zu ihren Forderungen gehören neben höheren Löhnen auch ein Inflationsausgleich sowie ein Ende von prekären Beschäftigungen. Zudem werfen sie Meloni vor, das Streikrecht einschränken zu wollen.

Die Proteste laufen seit Donnerstag um 21 Uhr. Die Gewerkschaften bezeichnen die Arbeitsniederlegungen als «Generalstreik». Solche Proteste gibt es in Italien regelmässig, ohne dass das öffentliche Leben zum Stillstand kommt. Die Arbeitsniederlegungen bei der Bahn haben auch Auswirkungen auf Verbindungen ins Ausland.