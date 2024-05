Donald Trumps Gesicht zu zeichnen, sei nicht schwierig, sagt Elizabeth Williams. «Trump hat diese markanten Haare, buschige Augenbrauen, diesen kleinen, dicken Mund, eine gerade Nase.» Und sie hat Übung darin, denn der 77-Jährige ist nicht zum ersten Mal vor Gericht.

In New York läuft die fünfte Woche des ersten Strafprozesses gegen den ehemaligen US-Präsidenten. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt Trump, seine Aussichten auf einen Erfolg bei der Präsidentschaftswahl 2016 durch die Zahlung von 130'000 US-Dollar an eine Pornodarstellerin verbessert haben zu wollen. Obwohl die Zahlung selbst nicht illegal war, soll Trump bei der Erstattung des Betrages an seinen damaligen Anwalt Michael Cohen Unterlagen manipuliert haben, um den wahren Grund der Transaktion zu verbergen. Trump droht eine mehrjährige Freiheitsstrafe, die auch zur Bewährung ausgesetzt werden könnte, oder eine Geldstrafe.

Williams ist eine von drei Gerichtszeichnerinnen, die mit ihren Werken einen optischen Eindruck davon vermitteln, wie es beim ersten Strafprozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten zu- und hergeht. Abgesehen von einigen wenigen Fotos sind das die einzigen Bilder aus dem New Yorker Gerichtssaal, wo keine Kameras zugelassen sind.

Mit Ölkreide, Farbstiften und hochwertigem Papier ausgerüstet versucht Williams für ihre Auftraggeberin, die Nachrichtenagentur «Associated Press» (AP), die entscheidenden Szenen einzufangen. Trump selbst sitzt mit dem Rücken zum Publikum, doch Williams versucht, seinen Gesichtsausdruck einzufangen, etwa wenn er sich dem Zeugenstand zuwendet.

Legende: Donald Trump (ganz links) und der Verteidiger Todd Blanche (Zweiter von links) hören zu, wie der stellvertretende Staatsanwalt Joshua Steingless (Mitte) die Geschworenen vor dem Strafgericht in Manhattan befragt. (Archivbild) Elizabeth Williams/Pool via REUTERS

Anspruchsvoll seien die, wie Williams es nennt, langweiligen, ausdruckslosen Gesichter: El Chapo, der Drogenkartell-Boss aus Mexiko, habe ihr Mühe bereitet. Es sei ihr auch schwergefallen, Michael Cohens Gesicht abzubilden, als sie ihn bei anderer Gelegenheit habe zeichnen müssen, sagt Williams.

Diese Woche muss sie Trumps ehemaligen Anwalt wieder abbilden. Cohen soll im Auftrag von Trump das Schweigegeld an den Pornostar «Stormy Daniels» gezahlt haben. Das macht ihn zu einem zentralen Zeugen.

Es ist eine Arbeit mit einer strikten Deadline. Sie habe schlicht keine Zeit, sich zu überlegen, was sie selbst vom Prozess halte. Sie sehe sich als Journalistin, erklärt sie: «Ich kann nicht einfach einige hübsche, künstlerische Bilder von Trump zeichnen. Ich muss die Szene im Gerichtssaal so abbilden, wie sie sich vor mir abspielt.»

Als erfahrene Gerichtszeichnerin müsse sie auch merken, «wenn etwas Wichtiges geschieht», erklärt Williams. «Trump gab einem ehemaligen Mitarbeiter einen ­‹Fist Bump›, einen Gruss mit der Faust, als dieser aus dem Zeugenstand trat. Ich sagte den AP-Reportern: ‹Trump hat das gerade getan. Und ich habe es eingefangen.›»

Ihr Beruf sei allerdings auf dem absteigenden Ast, sagt Williams. In einem Teil der US-Gerichtssäle sind nun Kameras zugelassen, Medienhäuser hätten ihre Budgets gekürzt. Die drei Gerichtszeichnerinnen, die den Trumpprozess zeichneten, seien die letzten ihrer Art: «Wir drei sind die, die überlebt haben. Wir sind die letzten Gerichtszeichnerinnen in New York.»

Bald dürften die Geschworenen im Trumpprozess ihr Urteil fällen. Elizabeth Williams wird diesen Moment einfangen müssen. Trump ist in 34 Punkten angeklagt. Es werde dauern, bis das Urteil verlesen sei. Das verschaffe ihr Zeit, sagt die Gerichtszeichnerin. Der vielleicht wichtigste Moment komme aber danach: die Reaktion auf das Urteil. «Man muss dann auf alles gefasst sein», weiss Williams.