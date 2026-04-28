Eine private Initiative will den seit Wochen gestrandeten Buckelwal in der Wismarbucht in Deutschland mit einem Lastkahn zur Nordsee transportieren.

Beteiligte Tierärzte haben den Wal für transportfähig erklärt.

Die Regierung von Mecklenburg-Vorpommern hat darum grünes Licht für das geplante Vorgehen gegeben.

Tierschützerinnen und Tierschützer warnen vor dem Stress für den Wal. Er solle in Ruhe gelassen werden.

Wenn es nach den freiwilligen Helferinnen und Helfern geht, soll heute Dienstag der entscheidende Tag sein. Der Rettungsversuch dürfte knifflig werden. Der schätzungsweise zwölf Tonnen schwere Meeressäuger soll mithilfe von Gurten durch eine gebaggerte Rinne zum mit Wasser gefüllten Transportkahn geführt werden.

Die sogenannte Barge soll dann mit dem Buckelwal zur Nordsee fahren. Bei der Stadt Skagen in Dänemark soll der Zustand des Tiers erneut bewertet werden. Für die Fahrt sind etwa dreieinhalb Tage geplant.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Der Lastkahn ist absenkbar und soll den Wal so aufnehmen können. Das Schiff soll den Wal dann samt Wasser Richtung Skagen zum Eingang der Nordsee bringen. Dafür sind etwa dreieinhalb Tage eingeplant. (26.4.2026). Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Bodo Marks. 1 / 2 Legende: Der Lastkahn ist absenkbar und soll den Wal so aufnehmen können. Das Schiff soll den Wal dann samt Wasser Richtung Skagen zum Eingang der Nordsee bringen. Dafür sind etwa dreieinhalb Tage eingeplant. (26.4.2026) KEYSTONE/DPA/Bodo Marks

Bild 2 von 2. Mit einem Bagger wurde eine Rinne im flachen Wasser gegraben, durch die der Wal in die Barge gelenkt werden soll. (25.4.2026). Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Philip Dulian. 2 / 2 Legende: Mit einem Bagger wurde eine Rinne im flachen Wasser gegraben, durch die der Wal in die Barge gelenkt werden soll. (25.4.2026) KEYSTONE/DPA/Philip Dulian Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Tierärzte der Initiative hätten am Dienstagmorgen dargelegt, dass der Gesundheitszustand des Wals gut sei, sagte der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus. Die Atmung sei tief und ohne Geräusche.

«Wir versuchen, das so schonend wie möglich zu machen, und das ist nur eine Unterstützung», sagte die beteiligte Tierärztin Kirsten Tönnies. Der Wal werde nicht überbeansprucht. Oliver Bartelt von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), die die Initiative unterstützt, sagte, der Wal werde sich «floatend bewegen». Er werde nicht aufliegen. «Er wird über keinen Sand gezogen.»

Der rund zwölf Meter lange Meeressäuger steckt seit dem 31. März in der Bucht fest. Schon zuvor hatte das Tier sich mehrmals in flachem Wasser nahe der Küste festgesetzt, sich zwischenzeitlich aber wieder freischwimmen können.

Deutsches Meeresmuseum: Wal grösstmöglich in Ruhe lassen

Das Deutsche Meeresmuseum sprach sich am Montag nochmals dafür aus, dem Tier stattdessen die grösstmögliche Ruhe zu lassen. Die wiederholten Strandungen des Wals wiesen auf ein ernsthaftes Gesundheitsproblem hin.

Legende: Helfer befeuchten am Montag den Rücken des Buckelwals. Er war etwa vor einem Monat bei Wismar gestrandet und liegt weiterhin im Flachwasser fest. (28.4.2026) KEYSTONE/DPA/Marcus Golejewski

Wie der Wal letztlich reagiert, könne niemand sagen, hiess es von der Wal- und Delfin-Schutzorganisation WDC. Die wenigen vorhandenen Daten wiesen darauf hin, dass Interaktionen mit Menschen bei wild lebenden Gross- beziehungsweise Bartenwalen Stress auslösten.

«In freier Natur sind Wale keine Situationen gewohnt, in denen sie eingesperrt sind. Am wahrscheinlichsten ist, ganz allgemein gesprochen, dass die ungewohnte Situation einen Wal zusätzlich in Stress, möglicherweise auch Angst und Panik versetzen würde.» Dies gelte insbesondere, da der Wal seinem natürlichen Fluchtinstinkt nicht nachkommen könne.

Wetter laut Vorhersagen günstig

Wenn der Wal die Energie aufbringe, seien etwa heftige Flossenschläge und damit Risiken für das Tier und die Einsatzkräfte denkbar, hiess es von der Schutzorganisation weiter. Es könne aber auch sein, dass das Tier in eine Fangmyopathie verfällt, «also in eine Art Schockstarre, bei der sich die Muskeln verkrampfen». Es könne auch schon zu geschwächt sein, um starke Reaktionen zu zeigen. «So könnte es dann wirken, als würde er den Einsatz freiwillig mitmachen oder über sich ergehen lassen.»

Sollte der Transport trotz aller Widrigkeiten starten, ist laut Vorhersagen von Meteorologen immerhin das Wetter günstig. Es werden schwacher Wind auf See und keine aussergewöhnlichen Pegelschwankungen erwartet.