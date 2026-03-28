Der vor der Ostseeküste liegende Buckelwal hat sich am Abend nach Angaben des Umweltministeriums in Mecklenburg-Vorpommern bewegt.

Es sei allerdings noch nicht klar, in welche Richtung das Tier schwimme, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Der Umweltorganisation Greenpeace zufolge schwamm das Tier zunächst Richtung Hafen.

Der Wal befindet sich seit mindestens Samstag in der Bucht vor Wismar in flachem Wasser und wird von Schaulustigen abgeschirmt.

Noch ist der Rettungseinsatz nicht beendet, auch wenn es Anlass zur Hoffnung gibt, nachdem sich der Wal in Bewegung gesetzt hat. Das Tier habe zuvor bereits auf die Annäherung eines Bootes reagiert und insgesamt agiler gewirkt als noch am Morgen, teilte das Ministerium mit.

Wal-Drama an der Ostsee

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 11. Der Buckelwal von Wismar wird am Montagnachmittag noch einmal zum Wegschwimmen animiert. Bildquelle: APA / Greenpeace Germany / Daniel Müller. 1 / 11 Legende: Der Buckelwal von Wismar wird am Montagnachmittag noch einmal zum Wegschwimmen animiert. APA / Greenpeace Germany / Daniel Müller

Bild 2 von 11. Dem erneut gestrandeten Wal geht es nach wie vor nicht gut. Einer Meeresschutz-Expertin von Greenpeace zufolge liegt das Tier unverändert in der Bucht.(Bild von 29.03.2026). Bildquelle: Keystone/Daniel Müller/DPA Greenpeace Germany. 2 / 11 Legende: Dem erneut gestrandeten Wal geht es nach wie vor nicht gut. Einer Meeresschutz-Expertin von Greenpeace zufolge liegt das Tier unverändert in der Bucht.(Bild von 29.03.2026) Keystone/Daniel Müller/DPA Greenpeace Germany

Bild 3 von 11. Der Buckelwal konnte sich mit steigendem Wasserstand von der Sandbank retten. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Philip Dulian. 3 / 11 Legende: Der Buckelwal konnte sich mit steigendem Wasserstand von der Sandbank retten. KEYSTONE/DPA/Philip Dulian

Bild 4 von 11. Das erschöpfte Tier schwimmt in der Lübecker Bucht, nah an den Küsten der Ostsee. Bildquelle: Keystone/Marcus Brandt. 4 / 11 Legende: Das erschöpfte Tier schwimmt in der Lübecker Bucht, nah an den Küsten der Ostsee. Keystone/Marcus Brandt

Bild 5 von 11. Der Wal schwimmt nun wieder in der Ostsee und wird von Küstenwachschiffen und Polizeibooten begleitet. Bildquelle: Keystone/Marcus Brandt. 5 / 11 Legende: Der Wal schwimmt nun wieder in der Ostsee und wird von Küstenwachschiffen und Polizeibooten begleitet. Keystone/Marcus Brandt

Bild 6 von 11. Wal in Sicht! Am Donnerstagmorgen schwimmt das Tier in der Lübecker Bucht. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Marcus Brandt. 6 / 11 Legende: Wal in Sicht! Am Donnerstagmorgen schwimmt das Tier in der Lübecker Bucht. KEYSTONE/DPA/Marcus Brandt

Bild 7 von 11. Am Montag war der Buckelwal in der Lübecker Bucht aufgefunden worden. Nun scheint der Meeressäuger sich befreit zu haben. Bildquelle: IMAGO/Susanne Hübner. 7 / 11 Legende: Am Montag war der Buckelwal in der Lübecker Bucht aufgefunden worden. Nun scheint der Meeressäuger sich befreit zu haben. IMAGO/Susanne Hübner

Bild 8 von 11. Gemäss dem Meeresbiologen Robert Marc Lehmann befindet sich der Meeressäuger in keinem guten Zustand. Die Haut sehe schlecht aus und er habe lange nichts mehr gegessen, sagte er der «Bild»-Zeitung. Bildquelle: IMAGO/Susanne Hübner. 8 / 11 Legende: Gemäss dem Meeresbiologen Robert Marc Lehmann befindet sich der Meeressäuger in keinem guten Zustand. Die Haut sehe schlecht aus und er habe lange nichts mehr gegessen, sagte er der «Bild»-Zeitung. IMAGO/Susanne Hübner

Bild 9 von 11. Mit einem Bagger hoben Retter am Donnerstag eine Rinne für den Wal aus. Bildquelle: IMAGO/Susanne Hübner. 9 / 11 Legende: Mit einem Bagger hoben Retter am Donnerstag eine Rinne für den Wal aus. IMAGO/Susanne Hübner

Bild 10 von 11. Voller Einsatz für den gestrandeten Buckelwal – auch in der Nacht. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Ulrich Perrey. 10 / 11 Legende: Voller Einsatz für den gestrandeten Buckelwal – auch in der Nacht. KEYSTONE/DPA/Ulrich Perrey

Bild 11 von 11. Das Medieninteresse am gestrandeten Tier war gross. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Marcus Brandt. 11 / 11 Legende: Das Medieninteresse am gestrandeten Tier war gross. KEYSTONE/DPA/Marcus Brandt Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Noch am Vormittag war die Lage deutlich kritischer eingeschätzt worden. Der Wal sei sehr geschwächt, die Atemfrequenz habe sich verlangsamt und die Haut habe bereits Sekundärinfektionen aufgewiesen, hatte das Deutsche Meeresmuseum mitgeteilt.

Beamte der Wasserschutzpolizei und Meeresbiologen waren deshalb bereits am Morgen früh mit einem Schlauchboot zu dem Tier gefahren, um den Zustand genauer zu überprüfen.

Hoffen auf höheren Wasserstand

Zudem hatten sich Vertreter des Deutschen Meeresmuseums, der Umweltschutzorganisationen Greenpeace und Sea Shepherd sowie Umweltminister Till Backhaus (SPD) im Laufe des Tages dem Tier von einem Boot aus genähert und es begutachtet.

Helfer wollten den Wal dazu bewegen, aus eigener Kraft wegzuschwimmen. Hintergrund ist der steigende Wasserstand, der die Chancen für das Tier verbessern soll. Bereits zuvor war damit gerechnet worden, dass sich die Situation mit zunehmendem Wasserstand etwas entspannt.

In einem Netz verfangen

Seit Anfang März war der Wal den Angaben zufolge immer wieder an der Ostseeküste aufgetaucht, zunächst im Hafen von Wismar, später in der Lübecker Bucht und an der Küste bei Steinbeck. Das Tier hatte sich demnach in einem Netz verfangen. Einsatzkräfte und Meeresschützer der Organisation Sea Shepherd hatten es von einem Teil des Materials befreit.

Am vergangenen Montagmorgen war der Meeressäuger dann auf einer Sandbank vor Timmendorfer Strand bei Lübeck entdeckt worden. Eine umfangreiche Rettungsaktion startete, und in der Nacht zu Freitag befreite sich der Buckelwal dann selbst durch eine per Bagger ausgegrabene Rinne. Am Samstag war der Wal dann allerdings wieder gestrandet – und zwar in der Wismarbucht.

Zum Sterben an die Küste? Box aufklappen Box zuklappen Auf die Frage, ob Buckelwale möglicherweise zum Sterben an die Küsten kommen, sagte Stephanie Gross vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung der Tierärztlichen Hochschule Hannover am Sonntag, dafür gebe es keine wissenschaftlichen Hinweise. «Ansonsten würden wir weltweit deutlich mehr Buckelwal-Strandungen sehen, wenn alle alten, kranken, geschwächten Buckelwale in die Flachwassergebiete kämen.» Der Ernährungszustand des Wals ist gut, wie Gross sagte. Buckelwale könnten wochenlang ohne Nahrung auskommen.

Seitdem hält das Drama um den Buckelwal an. In der Nacht zum Sonntag konnte sich der Meeressäuger bei steigendem Wasserstand zunächst selbst von einer Sandbank vor der kleinen Insel Walfisch in der Wismarbucht freischwimmen. Doch wenig später lag er erneut fest – ganz in der Nähe, an einer etwa zwei Meter tiefen Stelle. Augenscheinlich regungslos lag er am Sonntag dort, nur ab und zu stiess er eine Wasserfontäne in die Luft.