Eine private Initiative will den vor der Insel Poel gestrandeten Buckelwal retten – die Aktion läuft.

Tierärztinnen und -ärzte der Initiative haben den Wal für transportfähig erklärt. Andere Experten sehen die Aktion allerdings kritisch.

Das Tier ist nun im Lastkahn angekommen, um in die Nordsee transportiert zu werden.

Helfende haben am Vormittag im Hafen von Kirchdorf auf Poel Boote bestiegen und sind zum Wal hinausgefahren, der seit vier Wochen in einer flachen Bucht der Insel vor Wismar feststeckt. Mit Gurten wurde der Wal durch eine ausgebaggerte Rinne zu einem bereitliegenden Lastkahn geführt, wie in Livestreams zu erkennen war. Der Wal liess die Prozedur zunächst ruhig über sich ergehen.

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus gab sich optimistisch: «Bis Sonnenuntergang sollte es möglichst gelungen sein, den Wal auf der Barge zu haben», sagte er in Kirchdorf. Auch Karin Walter-Mommert, eine Geldgeberin der privaten Initiative, sagte: «Wir wollen heute fertig werden.»

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Zahlreiche Helferinnen und Helfer zogen den gestrandeten Buckelwal mit Gurten zu der Barge. Der Wal ist nun im Lastkahn angekommen. Bildquelle: Keystone / PHILIP DULIAN. 1 / 3 Legende: Zahlreiche Helferinnen und Helfer zogen den gestrandeten Buckelwal mit Gurten zu der Barge. Der Wal ist nun im Lastkahn angekommen. Keystone / PHILIP DULIAN

Bild 2 von 3. Der Lastkahn ist absenkbar und soll den Wal so aufnehmen können. Das Schiff soll den Wal dann samt Wasser Richtung Skagen zum Eingang der Nordsee bringen. Dafür sind etwa dreieinhalb Tage eingeplant. (26.4.2026). Bildquelle: KEYSTONE / DPA / Bodo Marks. 2 / 3 Legende: Der Lastkahn ist absenkbar und soll den Wal so aufnehmen können. Das Schiff soll den Wal dann samt Wasser Richtung Skagen zum Eingang der Nordsee bringen. Dafür sind etwa dreieinhalb Tage eingeplant. (26.4.2026) KEYSTONE / DPA / Bodo Marks

Bild 3 von 3. Mit einem Bagger wurde eine Rinne im flachen Wasser gegraben, durch die der Wal in die Barge gelenkt werden soll. (25.4.2026). Bildquelle: KEYSTONE / DPA / Philip Dulian. 3 / 3 Legende: Mit einem Bagger wurde eine Rinne im flachen Wasser gegraben, durch die der Wal in die Barge gelenkt werden soll. (25.4.2026) KEYSTONE / DPA / Philip Dulian Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Behörden gaben Backhaus zufolge grünes Licht, den rund zwölf Tonnen schweren Meeressäuger mithilfe von Gurten durch eine rund 100 Meter lange, in den letzten Tagen ausgebaggerte Rinne zu dem mit Wasser gefüllten Lastkahn zu führen. Jetzt soll der Buckelwal in der Barge wie in einem riesigen Aquarium in die Nordsee gebracht werden. Auf solchen Bargen werden sonst unter anderem Schiffe transportiert.

Andere Experten sind anderer Meinung

Wal-Expertinnen und -Experten kommen hingegen zu einem anderen Schluss und raten von der Aktion ab: Das Deutsche Meeresmuseum teilte mit, das Tier sollte vielmehr grösstmögliche Ruhe erhalten und ausschliesslich palliativ versorgt werden. «Von weiteren Manipulationen am Wal» sei abzusehen. «Der Allgemeinzustand des Wales hat sich weiter verschlechtert» und die Erfolgsaussichten einer Lebendbergung seien sehr gering.

Legende: Helferinnen und Helfer befeuchten am Montag den Rücken des Buckelwals. Er war etwa vor einem Monat bei Wismar gestrandet und liegt weiterhin im Flachwasser fest. (28.4.2026) KEYSTONE / DPA / Marcus Golejewski

Die Aktion «ist zudem mit enormen Verletzungsrisiken für den Wal verbunden», erklärten die Forschenden und verwiesen auf ähnliche Einschätzungen, etwa der International Whaling Commission und British Divers Marine Life Rescue.

Schon Anfang März gestrandet Box aufklappen Box zuklappen Bereits Anfang März war der Buckelwal nach Angaben der Behörden in Küstennähe aufgetaucht, zunächst im Hafen von Wismar. In der Nacht zum 23. März strandete er auf einer Sandbank vor Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein. Dem Tier gelang es, das flache Wasser über eine ausgehobene Rinne zu verlassen. Danach nahm es aber nicht Kurs aufs offene Meer und Richtung Norden, sondern schwamm wieder Richtung Wismar. Schliesslich schwamm es in die flache Bucht der Insel Poel, Kirchsee genannt. Dort strandete es erneut, schwamm sich zwischenzeitlich frei, lag aber wenige Stunden später am Ausgang der Bucht wieder fest.

Backhaus hatte Mitte April trotz aller Warnungen aus der Wissenschaft entschieden, die Versuche der privaten Initiative zu dulden. Sie wird neben der Unternehmerin Karin Walter-Mommert vom Mediamarkt-Gründer Walter Gunz finanziert. Die Initiative hat den Lastkahn herangeschafft, um den Wal damit in die Nordsee zu bringen. Ein vorheriges Konzept der Gruppe gelang nicht und wurde verworfen.

Interaktionen mit Menschen sind für Wale Stress Box aufklappen Box zuklappen Wie der Wal letztlich reagiert, könne niemand sagen, hiess es von der Wal- und Delfin-Schutzorganisation WDC. Die wenigen vorhandenen Daten wiesen darauf hin, dass Interaktionen mit Menschen bei wild lebenden Gross- beziehungsweise Bartenwalen Stress auslösten. «In freier Natur sind Wale keine Situationen gewohnt, in denen sie eingesperrt sind. Am wahrscheinlichsten ist, ganz allgemein gesprochen, dass die ungewohnte Situation einen Wal zusätzlich in Stress, möglicherweise auch Angst und Panik versetzen würde.» Dies gelte insbesondere, da der Wal seinem natürlichen Fluchtinstinkt nicht nachkommen könne.

Die Barge soll dann mit dem Buckelwal zur Nordsee fahren. Bei der Stadt Skagen in Dänemark soll der Zustand des Tiers erneut bewertet werden. Für die Fahrt sind etwa dreieinhalb Tage geplant.