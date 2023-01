In mehreren deutschen Städten waren Polizei- und Rettungskräfte in der Silvesternacht bei ihrer Arbeit behindert sowie mit Böllern und Raketen beschossen worden. Besonders viele brutale Attacken erlebten Polizei und Feuerwehr in Berlin. Unbekannte hatten Feuerwehrleute zum Teil absichtlich in Hinterhalte gelockt. Dabei wurden 15 Feuerwehrleute und 18 Polizisten verletzt.