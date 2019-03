SRF-Mitarbeiter Urs Wälterlin über die muslimische Gemeinde in Neuseeland: «Muslime machen nur gerade etwa ein Prozent der neuseeländischen Bevölkerung aus, also etwa 50'000 Menschen. Die meisten stammen ursprünglich aus Pakistan oder Bangladesch. Wie praktisch alle Einwanderer in Neuseeland sind sie auch sehr gut integriert. Ich führe das nicht zuletzt auf die Tatsache zurück, dass Neuseeländer durch die gesellschaftlich und politisch starke Präsenz ihrer Ureinwohner – der Maori – seit jeher stark daran gewöhnt sind an das, was man ‹das Andere› nennen könnte.

Es ist ganz normal, dass weisse Neuseeländerinnen und Neuseeländer – sogenannte Pakeha – gemeinsam mit Maori feiern und zur Schule gehen. In den neuseeländischen Medien liest man auch immer wieder Ausdrücke aus der Sprache der Maori. Es gibt natürlich auch Rechtspopulisten in Neuseeland. Aber sicher nicht in einem solchen Ausmass, wie man es etwa vom Nachbarland Australien kennt.»