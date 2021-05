Die Raketen auf Tel Aviv bedeuten Panik und Schrecken für die dortigen Einwohnerinnen und Einwohner. Zehntausende mussten in Luftschutzkellern Zuflucht suchen, viele Schulen sind geschlossen. Angst herrscht auch in jenen israelischen Städten, in denen es zu Ausschreitungen durch die arabische Bevölkerung gekommen ist. Für die Menschen im Gazastreifen wiederum ist die Gewalteskalation eine Katastrophe – Luftschutzkeller gibt es dort keine. Hinzu kommt, dass die Corona-Situation in den letzten Wochen ausser Kontrolle geraten war und die Spitäler sowieso schon voll waren. Jetzt müssen diese auch noch viele Verletzte behandeln.

Derweil macht die arabische Liga Israel für den Gewaltausbruch verantwortlich. Mit dem Einsatz von israelischen Sicherheitskräften in der Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg im für die Muslime heiligen Monat Ramadan habe das Land die aktuelle Eskalation provoziert.