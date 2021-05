Ausschreitungen in Jerusalem dauern an – rund 90 Verletzte

Unruhen in Jerusalem

In Jerusalem ist es in der zweiten Nacht in Folge zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen.

Palästinensische Jugendliche bewarfen die Einsatzkräfte mit Steinen, zündeten Feuer an und zerstörten Barrikaden, die den Zugang zur Altstadt versperren sollten.

Die Polizei setzte berittene Einsatzkräfte, Wasserkanonen und Blendgranaten ein.

Rund 90 Palästinenser und ein israelischer Polizist wurden laut Hilfsorganisationen und der Polizei verletzt.

Die israelische Polizei verteidigte ihren Einsatz als «notwendig» für die Sicherheit. Palästinensische Muslime sehen sich umgekehrt in der Ausübung ihres Glaubens eingeschränkt.

In der Nacht auf Sonntag begingen sie die heiligste Nacht des Fastenmonats Ramadan: An Lailat al-Qadr, der Nacht der Offenbarung, wurde der Überlieferung zufolge der Koran zum ersten Mal offenbart. Laut der Zeitung «Haaretz» versammelten sich deshalb Zehntausende Muslime in der Al-Aqsa-Moschee zum Gebet.

Legende: Palästinenserinnen beten an Lailat al-Qadr vor der Al-Aqsa-Moschee. Reuters

Im palästinensischen Gazastreifen versammelten sich Hunderte von Demonstranten entlang der Grenze zu Israel. Militante Palästinenser sollen mindestens eine Rakete aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert haben, die auf offenem Gelände landete, wie das Militär mitteilte.