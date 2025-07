EU-Korrespondent Andreas Reich schreibt zum China-EU-Gipfel: Wenn Europa an China dachte, dann dachte es während Jahren vor allem an wirtschaftliche Chancen. An einen Markt der Zukunft für europäische Investoren und Unternehmen. Doch diese Zeiten sind vorbei.

Insbesondere, dass China – trotz Ukraine-Krieg – unvermindert eine enge Nähe zu Moskau pflegt, hat den Enthusiasmus in der EU gegenüber China verfliegen lassen. Hinzu kommen die dank staatlicher Subventionen sehr günstigen chinesischen Exportprodukte – speziell E-Autos – für den europäischen Markt, die in wirtschaftlicher Hinsicht für massive Verstimmungen sorgen.

Am Gipfel in Peking hat sich diese Entwicklung bestätigt. Eigentlich wäre er für zwei Tage geplant gewesen, dann wurde er auf ein paar Stunden verkürzt und ging ohne Ergebnis in diesen Hauptstreitpunkten zu Ende: Die EU und China haben sich zurzeit nicht mehr viel zu sagen.

Dennoch sind beide Seiten weiterhin voneinander abhängig. China braucht Europa als grossen Absatzmarkt. Und Europa hat kaum Alternativen zu Seltenen Erden aus China. An diesen Tatsachen wird sich trotz aller Verstimmung so schnell nichts ändern.