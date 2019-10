Von unbewaffneten Demokratieaktivisten der ersten Stunde bis zu dschihadistischen Kriegsveteranen: In der Region um die Stadt Idlib im Nordwesten verharren die eigentlichen Gegner des Assad-Regimes. Sie haben nach acht Jahren Krieg den grössten Teil ihrer früheren Gebiete verloren. Die schlagkräftige Dschihadistenmiliz Haiʾat Tahrir asch-Scham (HTS) unterhält Beziehungen zur Türkei: «Sie kontrollieren die Grenze im Nordwesten, unterbinden Drogenschmuggel und liefern Gesuchte an die Türkei aus», berichtet Korrespondentin Brunner. Zwar misstraue der HTS Ankara, der gemeinsame Gegner Assad eine sie aber auch.

Profitieren vom Machtvakuum in der Region könnte aber der IS, warnt die Korrespondentin: «Solange die Offensive der Türkei andauert, hat niemand Zeit, sich um die Terrormiliz zu kümmern.» Die Kurden seien absorbiert. Für das Assad-Regime sei der IS in der Vergangenheit immer mal wieder nützlich gewesen, auch wenn ihm das Wiedererstarken nicht passen könne. Die Türkei schliesslich wolle verhindern, dass IS-Kämpfer und ihre Familien über die Grenze ins Land gelangten. Brunner schliesst: «Ein Erstarken des IS wäre für die ganze Region eine Katastrophe.»