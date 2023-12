Legende: Reuters/Yves Herman

Ungemach droht der Ukraine auch in einem weiteren Bereich, der Unterstützung durch und das Verhältnis zur EU betrifft: Am Gipfel Mitte Dezember in Brüssel wollen die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder eigentlich beschliessen, dass die Ukraine in den nächsten fünf Jahren mit 50 Milliarden Euro unterstützt wird und Beitrittsverhandlungen mit Kiew aufgenommen werden sollen. Doch dem stellt sich der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán entgegen: Er verlangt in einem Brief an EU-Ratschef Charles Michel, dass die beiden Traktanden von der Liste gestrichen werden. Bleibt Orbán hart und legt das Veto ein, wird das zu einem grösseren Problem für die EU.

Unklar ist, ob Orbán nur den Druck erhöhen will, um an die eingefrorenen EU-Fördermittel für sein Land in Höhe von 30 Milliarden Euro zu kommen. Die EU-Kommission hatte vor einem Jahr angekündigt, das Geld nur dann freigeben zu wollen, wenn die rechtsnationale Regierung von Orbán Versprechen zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit komplett umsetzt. Orbán seinerseits ist der Ansicht, dass sein Land inzwischen alle Auflagen erfüllt habe.

(Agenturen)