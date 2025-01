Einschätzung von SRF-Nordeuropamitarbeiter Bruno Kaufmann:

Bei der gestrigen Medienkonferenz zeigte sich die dänische Regierung konzentriert und entschlossen. Die Ministerpräsidentin Frederiksen und Aussenminister Rasmussen machten deutlich, dass sie den Ernst der Lage erkannt haben. Journalistische Fragen zum unorthodoxen Vorgehen Donald Trumps – wie etwa seine Drohungen mit einem Militäreinsatz – beantworteten sie besonnen. Das klarste Argument der Regierung: Man müsse Trump ernst nehmen, aber nicht buchstäblich.

Grönland liegt geografisch zwar näher an Nordamerika als an Dänemark. Doch verbinden die beiden Länder Geschichte, Politik und Kultur. In Dänemark herrscht eine Art postkoloniale Ambivalenz: ein schlechtes Gewissen wegen des Verhaltens gegenüber den Menschen in Grönland. Aber auch Stolz wegen des anhaltenden Einflusses dort.

Eine Ambivalenz zeigt sich auch in Grönland – aus einer anderen Sicht. Dänemark ist für Grönland politisch und finanziell immer noch sehr wichtig. Doch das historische Trauma sitzt tief: In den 60er- bis 80er-Jahren wollte man Grönland danisieren, Familien wurden beispielsweise die Kinder weggenommen.

Mit nur 60'000 Einwohnerinnen und Einwohnern braucht Grönland starke Partnerschaften, um unabhängig zu werden. Nuuk sieht das Interesse der USA also auch als Gegengewicht zu Dänemark und hofft, dass sie Grönland ermöglichen, zu einem unabhängigen Staat zu werden.