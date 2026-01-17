Im Streit um Grönland hat US-Präsident Donald Trump Zölle gegen Dänemark, Deutschland, Norwegen, Schweden, Frankreich, Grossbritannien, die Niederlande und Finnland angekündigt.

Die neuen Zölle würden zunächst ab dem 1. Februar zehn Prozent betragen, schrieb Trump auf Truth Social.

Ab dem 1. Juni sollen sie auf 25 Prozent steigen, wenn kein Abkommen für einen US-Kauf der dänischen Arktisinsel erzielt werde.

Trump hat wiederholt erklärt, die an Ressourcen reiche Insel müsse wegen der nationalen Sicherheit in den Besitz der USA übergehen. Er hat den Einsatz von Gewalt dabei nicht ausgeschlossen.

Deutschland und andere europäische Staaten entsandten diese Woche auf Bitten Dänemarks Soldaten nach Grönland. Sie sollen Möglichkeiten zur Verbesserung der Sicherheitslage der Insel zwischen Nordatlantik und Polarmeer erkunden, auch um US-Bedenken zu entkräften. Grönland ist ein autonomer Teil Dänemarks und gehört damit zur Nato.

Norwegen: Zölle gehören nicht in Grönland-Debatte Box aufklappen Box zuklappen Norwegen stellt sich nach den jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump hinter Dänemark. «Wir sind nicht der Meinung, dass die Frage von Zöllen in diesen Zusammenhang gehört», teilt Aussenminister Espen Barth Eide mit. Innerhalb der Nato sei man sich weithin einig, dass die Sicherheit in der Arktis einschliesslich Grönlands gestärkt werden müsse. Die anderen Länder, die von den neuen Zöllen betroffen sein werden, haben sich noch nicht geäussert.

Am Samstag hatten in Dänemark und auf Grönland Tausende Menschen gegen die Annexionspläne des US-Präsidenten demonstriert. In Kopenhagen kündigten US-Parlamentarier an, das Gespräch mit US-Aussenminister Marco Rubio suchen zu wollen.