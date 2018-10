Zu einer Demonstration gegen Rassismus sind in Berlin am Nachmittag laut den Veranstaltern 242'000 Menschen gekommen.

Die Polizei sprach von «einigen Zehntausend» Demonstranten. Klar ist: Erwartet wurden lediglich 40'000 Personen.

Auch in anderen Städten Europas wurde zu Kundgebungen aufgerufen, «um ein Zeichen gegen Nationalismus und den drohenden Zerfall Europas zu setzen.»

Als die Demonstrationsspitze auf ihrem Weg bereits das Brandenburger Tor erreicht hatte, standen die letzten Teilnehmer noch auf dem gut zwei Kilometer entfernten Alexanderplatz. Ziel war die Siegessäule im Tiergarten, wo die Abschlusskundgebung mit Auftritten verschiedener Musiker stattfinden sollte.

«Wir sind wahnsinnig zufrieden mit der Resonanz», sagte Felix Müller von der Initiative «Unteilbar». Dies bestätige, dass viele Menschen ein Zeichen gegen rechts und für Solidarität hätten setzen wollen.

Unter dem Motto «Für eine offene und freie Gesellschaft – Solidarität statt Ausgrenzung» hatte das Bündnis «Unteilbar» zu dem Protest aufgerufen. Er richtet sich gegen rechte Hetze, Diskriminierung, das Flüchtlingssterben auf dem Mittelmeer und Kürzungen im Sozialsystem.

Kundgebungen in ganz Europa

Die Aktion geht auf die Initiative 13-10 des in München lebenden Schweizer Schriftstellers Jonas Lüscher und des österreichischen Philosophen Michael Zichy zurück, um gegen Nationalismus und den drohenden Zerfall Europas ein Zeichen zu setzen. Fünf Millionen Europäerinnen sollten an diesem Samstag in allen Hauptstädten und anderen Metropolen Europas ihre Stimme erheben. Aufgerufen wurde auch zu Kundgebungen in Zürich und Basel.