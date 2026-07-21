Die Umsiedlung der ersten Beluga-Wale aus einem Tierpark in Kanada hat begonnen.

Der Park steht seit Langem in der Kritik und wurde mittlerweile geschlossen.

Mehr als zwei Dutzend Menschen seien bei der Aktion im Einsatz gewesen, hiess es in kanadischen Medien.

Zunächst sollten sechs Tiere aus dem Park in Niagara Falls in Aquarien in den USA gebracht werden, wie kanadische Medien berichteten. Auf Fotos war zu sehen, wie ein Wal mit einem Spezialgeschirr und einem Kran aus dem Wasser gehoben wurde.

Legende: Bereit für den Transport: Der Weisswal Sierra wird mit einem Kran aus dem Becken gehoben. Carlos Osorio/The Canadian Press via AP

Die Wale seien am Montagabend mit mehreren Lastwagen zum Flughafen gebracht worden, berichtete der Sender CBC unter Berufung auf einen Sprecher der beteiligten Aquarien.

Park drohte mit Tötung der Wale

Der Themenpark Marineland hatte seine Tore 2024 für Besucher geschlossen. Da der Park bankrott sei, drohte er 2025, die verbleibenden 30 Wale einzuschläfern, wenn er kein Geld von der kanadischen Regierung bekäme.

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Im vergangenen Monat stimmte das zuständige Fischereiministerium den Berichten zufolge einem Plan zu, alle dreissig im Park verbleibenden Wale auf vier Aquarien in den USA und eines im spanischen Valencia zu verteilen.