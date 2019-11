Die Pläne Putins sind mit Vorsicht zu geniessen. Gerade am 1. November hat sich mit der Einführung des Gesetzes zum «souveränen Internet» gezeigt, dass Russland technisch nicht über die nötige Infrastruktur verfügt, um die ambitionierten Pläne umzusetzen. Das Internet in Russland ist – anders als in China – historisch eng verflochten mit dem Ausland.

Tests im Ural zum souveränen Netz haben katastrophale Ergebnisse gebracht – und das Gesetz ist bis jetzt und auf weitere Zeit toter Buchstabe.