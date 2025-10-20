Ein grosser Ausfall beim Internetgiganten Amazon beeinträchtigt Dutzende von Websites, Online-Spielen und Apps.

Die Störung betrifft unter anderem auch Snapchat, Fortnite und Business-Anwendungen wie Slack und Zoom.

Ausgelöst hat die Probleme eine Störung beim Cloud-Anbieter Amazon Web Services.

Der Internetkonzern Amazon ist weltweit der grösste Cloud-Anbieter, weshalb von der Störung nun viele Dienste betroffen sind, insgesamt 29 weitere AWS-Dienste.

Das Tochterunternehmen von Amazon ist einer der weltweit führenden Anbieter von Cloud-Computing-Diensten. AWS stellt dabei die virtuelle Infrastruktur für einen erheblichen Teil des Internets bereit.

Legende: Eine Störung beim Cloud-Anbieter Amazon Web Services sorgt für Probleme auf verschiedenen Plattformen. REUTERS/Ivan Alvarado/File Photo

Die Dienste der Amazon-Tochter sind vor allem bei Start-ups populär, weil sie die benötigten IT-Ressourcen wie Rechenleistung, Speicherplatz, Datenbanken oder spezielle Software-Funktionen für KI über das Internet von AWS mieten können. Dieser Umstand führt allerdings dazu, dass bei einer grossen AWS-Störung gleich mehrere Websites und Apps in die Knie gehen.

