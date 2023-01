Wegen des morgigen Streiks gegen die Rentenreform der französischen Regierung fallen bereits heute Mittwochabend mehrere TGV-Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Paris und der Schweiz aus.

Drei davon sollten in Paris starten, zwei in Lausanne und Zürich.

04:57 Video Archiv: Bereits über Weihnachten kam es in Frankreich zu Streiks Aus 10 vor 10 vom 22.12.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 57 Sekunden.

Wie die Betreibergesellschaft Lyria auf ihrer Internetseite mitteilt, fallen morgen Donnerstag, dem Tag des eigentlichen Streiks, sämtliche TGV der Strecke zwischen Paris und Zürich via Basel aus. Dasselbe gilt für die Züge der Verbindung Paris – Lausanne via Genf. Hingegen fahren die TGV-Züge, die via Vallorbe (VD) nach Lausanne fahren. Zu Störungen dürfte es laut Lyria auch noch am Freitag kommen.

Auch Störungen am Flughafen Orly befürchtet

Wegen des angekündigten Grossstreiks gegen die geplante Rentenreform drohen am Donnerstag auch am Pariser Flughafen Orly Ausfälle und Verspätungen. Davor warnte am Dienstag Frankreichs Generaldirektion für zivile Luftfahrt.

Die Mitte-Regierung unter Präsident Emmanuel Macron hatte vor einer Woche angekündigt, das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben zu wollen.