Wer die offizielle Anmeldung umgeht, will damit oft hohe Kosten sparen. Denn während Saudi-Araber schon für umgerechnet einige Hundert Euro am Hadsch teilnehmen können, berechnen Reiseanbieter für Pilger aus anderen Ländern selten unter 5000 Euro (ca. 4700 Schweizer Franken) und teilweise mehr als doppelt so viel.