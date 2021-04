Der 36-jährige Konstantin Kotow kam im Dezember 2020 nach eineinhalb Jahren aus der Haft frei. Verurteilt worden war der ausgebildete Programmierer wegen Teilnahme an einer nicht bewilligten Demonstration im August 2019. Den grössten Teil seiner Zeit in Haft verbrachte der Menschenrechtsaktivist in derselben Strafkolonie, in der Russlands bekanntester Oppositioneller, Alexej Nawalny, zurzeit inhaftiert ist.