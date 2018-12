Trump stellt Einigung in Aussicht

US-Präsident Donald Trump hat eine mögliche Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China in Aussicht gestellt.

Er habe ein langes und sehr gutes Telefonat mit Chinas Staatschef Xi Jinping geführt, schrieb Trump am Samstag auf Twitter.

«Der Deal geht sehr gut voran», so der US-Präsident.

Sollte dieser Deal zustande kommen, werde er sehr umfassend sein und alle Themen sowie alle Gebiete und Knackpunkte behandeln, betonte Trump. «Grosse Fortschritte werden erzielt!», schrieb der US-Präsident weiter.

Xi Jinping sagte gemäss chinesischer Staatsmedien, er hoffe, dass so bald als möglich ein Abkommen erzielt werde, das für beide Seiten vorteilhaft ist. China und die USA überziehen sich seit Monaten mit gegenseitigen Zöllen auf eine ganze Reihe von Produkten. Trump hatte den Konflikt in Gang gesetzt, weil er das grosse Handelsdefizit der USA mit China abbauen will.

Die USA erheben inzwischen Sonderzölle auf Warenimporte aus China im Wert von 250 Milliarden Dollar. Peking revanchierte sich seinerseits mit Vergeltungsmassnahmen, allerdings nicht im gleichen Umfang.

Tauwetter in Buenos Aires

Nach ihrem Treffen am G20-Gipfel in Buenos Aires Anfang Dezember haben Trump und Xi indes eine Pause eingelegt. Sie vereinbarten, die Eskalation bei der Verhängung von Zöllen und Einfuhrbeschränkungen zu stoppen. Die USA verschoben für den 1. Januar geplante neue Zölle, China nahm im Gegenzug den Ankauf von Soja-Bohnen aus den USA wieder auf.

Legende: Trump und Xi nähern sich wieder an. Keystone/Archiv

Vertreter der Regierungen der beiden Länder hatten in den vergangenen Wochen miteinander telefoniert. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, dass eine US-Handelsdelegation in der Woche ab dem 7. Januar nach Peking reisen werde.