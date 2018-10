Das chinesische Wirtschaftswachstum hat sich verlangsamt.

Es ist nach Ausbruch der globalen Finanzkrise auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2009 gefallen.

Die chinesische Wirtschaft wuchs im Vergleich zum Vorjahr zwischen Juli und September um 6,5 Prozent. Das teilte das Statistikamt in Peking mit.

Experten hatten mit einem Zuwachs von 6,6 Prozent gerechnet. Dennoch hat die zweitgrösste Volkswirtschaft seit Anfang des Jahres um insgesamt 6,7 Prozent zugelegt.

«Wir müssen sehen, dass die externen Herausforderungen deutlich zugenommen haben», sagte der Sprecher Mao Shengyong. Der Aussenhandel hatte sich im dritten Quartal noch als durchaus robust erwiesen, unter anderem weil Exporteure den Sonderzöllen der USA zuvorkommen wollten.

Die Aussichten für das künftige Wachstum sind nicht rosig. In den kommenden Monaten dürfte sich der Handelsstreit noch deutlicher in den Zahlen zeigen, denn ein Grossteil der US-Zölle ist erst seit September in Kraft.

Mittlerweile hat US Präsident Donald Trump rund die Hälfte aller chinesischen Exporte in die USA mit Sonderzöllen belegt, das entspricht einem Warenwert von 250 Milliarden US-Dollar.