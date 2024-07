Nach monatelangen Verhandlungen und öffentlichem Streit konnte sich die deutsche Regierung auf den Bundeshaushalt einigen.

Der deutsche Etatentwurf soll am 17. Juli beschlossen werden.

Kanzler Olaf Scholz erwartet für das Wirtschaftswachstum «einen zusätzlichen Impuls».

«Die Bundesregierung hat ihre Beratungen über den Haushaltsentwurf 2025 nun abgeschlossen. Wie angekündigt wird das Kabinett in seiner nächsten Sitzung am 17. Juli, also in zwölf Tagen, den Entwurf beschliessen», sagte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitag in Berlin. Scholz (SPD) erhofft sich von der Haushaltseinigung einen zusätzlichen Impuls für das Wirtschaftswachstum.

Mit diesem Haushalt schaffen wir Sicherheit und Stabilität in Zeiten, die von Unruhe und Verunsicherung geprägt sind.

Gleichzeitig würden auch ein Nachtragshaushalt für 2024 beschlossen und eine Wachstumsinitiative auf den Weg gebracht. «Mit diesem Haushalt schaffen wir Sicherheit und Stabilität in Zeiten, die von Unruhe und Verunsicherung geprägt sind», sagte Scholz. Mit dem Nachtragshaushalt für dieses Jahr sollen laut Scholz zusätzliche Kredite im Volumen von elf Milliarden Euro aufgenommen werden.

«Schlaf wird überschätzt»

Die Koalitionsspitzen hatten sich am frühen Morgen auf die Eckpunkte des Etats geeinigt. Zu den Beratungen sagte Scholz: «Schlaf wird überschätzt. Wir haben lange durchgemacht und viel beraten, um jetzt heute pünktlich zum Ende dieser Sitzungswoche einen Haushaltsentwurf vorlegen zu können.»

Der Bund plant weiterhin Investitionen auf Rekordniveau. «Sie steigen im Jahr 2025 weiter an. Im kommenden Jahr wird der Bund seine Investitionsausgaben auf rund 57 Milliarden Euro erhöhen», teilt das Kanzleramt mit. 2024 seien es 53 Milliarden Euro.

Legende: Grund zur Freude: Die Ampel-Regierung einigt sich auf das Budget 2025 – noch vor der Sommerpause und vor dem «heutigen Spiel unserer Mannschaft», sagt Olaf Scholz. Er bezieht sich dabei auf das EM-Spiel Spanien-Deutschland. Reuters/Axel Schmidt (05.07.2024)

Ursprünglich sollte der Entwurf am 3. Juli beschlossen werden. Nach den heftigen Stimmenverlusten der «Ampel»-Koalition bei der Europawahl am 9. Juni wurde in Berlin gemunkelt, dass die Ampel an der Haushaltsfrage sogar zerbrechen könnte.

Differenzen gab es vor allem in der Verschuldungsfrage, zwischen Sozialdemokraten und Grünen auf der einen und den von Finanzminister Christian Lindner (FDP) geführten Liberalen auf der anderen Seite. Der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Dennis Rohde, kritisierte Finanzminister Lindner. Dieser habe es auch in diesem Jahr nicht geschafft, selbstständig einen Haushalt aufzustellen.