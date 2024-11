Das ist passiert: Nach den verheerenden Unwettern in grossen Teilen Spaniens ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 215 gestiegen. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Europapress unter Verweis auf die Regionalregierung in der besonders schlimm getroffenen Mittelmeerregion Valencia. Opfer gab es auch in den Regionen Andalusien und Kastilien-La Mancha. Viele Menschen gelten zudem weiter als vermisst – eine offizielle Zahl gibt es nach wie vor nicht, aber einige spanische Medien schreiben sogar von bis zu 2000.

So sieht es in den Regionen aus: Das Unwetterphänomen «Kalter Tropfen» hält sich derweil weiter über Spaniens Mittelmeerküste auf. Die höchste Warnstufe Rot rief der Wetterdienst Aemet zunächst bis Sonntagabend für Teile der Provinz Almería in der Region Andalusien ganz im Süden Spaniens aus. Menschen sollten dort möglichst zu Hause bleiben, mahnten die Behörden.

Die zweithöchste Warnstufe Orange galt zudem in Teilen der Region Valencia, unter anderem in der nördlichen Provinz Castellón, wo heftige Regenfälle niedergehen könnten. Am Dienstag, als Aemet zufolge die schlimmsten Unwetter dieses Jahrhunderts über der Region Valencia wüteten, hatte die höchste Warnstufe Rot gegolten. Bisher wurden alleine dort 210 Tote geborgen.

So kam es zum Unwetter Box aufklappen Box zuklappen Mancherorts fiel innerhalb eines Tages so viel Regen wie sonst in einem Jahr: In einigen Orten der Region Valencia regnete es laut dem spanischen Wetterdienst Aemet bis zu 490 Liter pro Quadratmeter. Der Wetterdienst Aemet gab auch eine Hochwasserwarnung für die gesamte Provinz Castellón heraus, die zur stark getroffenen Region Valencia gehört. Ausserdem rief die Regierung der Balearen die Bevölkerung vor allem auf den Ferieninseln Mallorca und Menorca zu grösster Vorsicht in den kommenden Tagen auf. Dort gilt die zweithöchste Warnstufe Orange. «Diese krassen Unwetter in Teilen von Spanien wurden durch ein sogenanntes Höhentief, also Kaltlufttropfen, verursacht», sagt Jürg Ackermann von SRF Meteo. «Diese Kaltlufttropfen haben abgeschlossene, kalte Luft in der Höhe – und verursachen immer wieder kräftige Gewitter. In Spanien waren das warme Mittelmeer, die feuchte Luft vom Atlantik und die regionale Topografie zusätzliche Faktoren, die diese grossen Schäden verursacht haben.» Der Wetterdienst Aemet spricht von einem «historischen Unwetter».

Spaniens Königspaar sucht Überschwemmungsgebiete auf: Der spanische König Felipe VI. und Königin Letizia haben die Katastrophenregion rund um die Mittelmeermetropole Valencia besucht. Den Zeitplan und die genaue Route gab das Königshaus nicht bekannt. Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez liess auf der Plattform X wissen, dass er gemeinsam mit dem Königspaar unterwegs sein werde.

Gemäss der BBC ist das spanische Königspaar bei ihrem Empfang auf wütende Demonstrantinnen und Demonstranten gestossen. Aufnahmen des britischen Senders zeigen eine Menge von Protestierenden, die dem König «Mörder» und «Schande» zuruft und ihn fragt, warum nichts unternommen wurde, um die Tragödie zu verhindern.

Unmut in den Dörfern über Politik Box aufklappen Box zuklappen Legende: Beim Empfang in Paiporta, nahe Valencia, brechen Proteste aus. Sicherheitskräfte versuchen, Spaniens König Felipe zu schützen. REUTERS TV/via REUTERS In den Ortschaften westlich und südlich von Valencia, die am stärksten von den Überschwemmungen getroffen wurden, hatte sich Unmut über die Politik breitgemacht. Denn viele Bewohner der verwüsteten Orte fühlten sich in den ersten Stunden und Tagen nach der Katastrophe völlig alleingelassen, mit aufeinander getürmten Autos und Möbeln auf den verschlammten Strassen und ohne Trinkwasser, Lebensmittel, Strom und Telekommunikation.

Die Rettungsarbeiten: Die Bergungsarbeiten liefen am mittlerweile fünften Tag nach der Katastrophe weiter. Vor allem in Tunneln und überfluteten Tiefgaragen oder Parkhäusern stellt sich die Suche besonders schwierig dar, da dort das Wasser den Einsatzkräften zum Teil bis zur Brust reicht, wie auf Videos von den Einsätzen zu sehen ist. Sánchez hatte am Samstag angekündigt, das Militär vor Ort um weitere 5000 Soldaten aufzustocken und auch 5000 Polizisten zu entsenden. Bis Samstagabend waren mehr als 3600 Militärangehörige in den Ortschaften nahe der Grossstadt Valencia im Einsatz, wie die spanische Zentralregierung in Madrid verkündete.

1 / 24 Legende: Normalität ist in diesem Ausnahmezustand, hier in Paiporta nahe Valencia, kaum möglich. Eine Frau schiebt einen Einkaufswagen mit Lebensmitteln durch eine schlammige Strasse. (3.11.2024) Keystone/Hugo Torres 2 / 24 Legende: Eine von den Überschwemmungen betroffene Strasse in Paiporta in der Nähe von Valencia, dem Zentrum des Sturms. (2.11.2024) Keystone / Manu Fernandez 3 / 24 Legende: Die ersten Freiwilligen verliessen am Samstagmorgen in bereitgestellten Bussen die Stadt und kehren am Nachmittag zurück. Dann werden weitere Gruppen in die Überschwemmungsgebiete gebracht, wie Europapress berichtete. (2.11.2024) Keystone / AP, ANGEL GARCIA 4 / 24 Legende: Mitglieder von Such- und Rettungsteams suchen auch am Samstag weiter nach Vermissten. (2.11.2024) Reuters / Bruna Casas 5 / 24 Legende: Noch immer werden viele Menschen vermisst, sagte Spaniens Innenminister Fernando Grande-Marlaska am Freitagabend. Viele Menschen werden in Autos vermutet. (1.11.2024) Reuters / Susana Vera 6 / 24 Legende: Die Flut in Paiporta, einem Vorort von Valencia, hat eine Flusspromenade verwüstet. (1.11.2024) REUTERS / Nacho Doce 7 / 24 Legende: Am Freitag haben sich tausende Freiwillige auf den Weg in die östlichen Stadtteile Valencias gemacht, um im Katastrophengebiet zu helfen. Viele brachten Schaufeln, Wischer und Wasserkanister. (1.11.2024) Keystone / EPA, ANA ESCOBAR 8 / 24 Legende: Aufräumarbeiten in Valencia. (1.11.2024) REUTERS / Susana Vera 9 / 24 Legende: Die Wassermassen machten auch keinen Halt vor diesem Supermarkt in Valencia. (31.10.2024) Keystone / AP Photo, Manu Fernandez 10 / 24 Legende: Die Suche nach Vermissten läuft noch. (31.10.2024) Kaystone / AP Photo, Alberto Saiz 11 / 24 Legende: Der Alltag in den betroffenen Gebieten ist vielerorts zum Erliegen gekommen. (31.10.2024) Keystone / EPA, Manuel Bruque 12 / 24 Legende: An gewissen Ortschaften sind die Aufräumarbeiten bereits angelaufen, wie hier in der Stadt Utiel in der Provinz Valencia. (30.10.2024) Keystone / Manu Fernandez 13 / 24 Legende: Die Fluten haben in der Stadt grosse Schäden hinterlassen. (30.10.2024) Keystone / Manu Fernandez 14 / 24 Legende: Dutzende Häuser müssen vom Schlamm befreit werden.(30.10.2024) Keystone / Manu Fernandez 15 / 24 Legende: In Valencia müssen Autos von der Strasse entfernt werden. (30.10.2024) Keystone / AP Photo, Alberto Saiz 16 / 24 Legende: Dort liegen überall Trümmer. (30.10.2024) Keystone / MANUEL BRUQUE 17 / 24 Legende: In Valencia selbst war der Fluss Turia über die Ufer getreten. (30.10.2024) IMAGO / Rober Solsona 18 / 24 Legende: Am Tag nach dem Unwetter ist die Lage in den Strassen Valencias chaotisch. (30.10.2024) Keystone /AP Photo, Alberto Saiz 19 / 24 Legende: Die Bewohner Valencias standen zum Teil knietief im Wasser. (30.10.2024) Keystone / Alberto Saiz 20 / 24 Legende: Rettungskräfte mussten Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt aus ihren Häusern befreien. (30.10.2024) Keystone / Alberto Saiz 21 / 24 Legende: Auch das Dorf Letur Albacete wurde schwer getroffen. Die Einsatzkräfte suchten am Mittwoch noch nach Vermissten. (30.10.2024) IMAGO images / Víctor Fernández 22 / 24 Legende: Am Vortag wurden im Dorf die Menschen noch aus ihren Häusern evakuiert. (29.10.2024) Keystone / Víctor Fernández 23 / 24 Legende: Auch in der Stadt Alora in Málaga wurden Autos von den Schlamm- und Wassermassen weggeschwemmt, nachdem ein Fluss sein Bett verliess. (29.10.2024) Keystone / Gregorio Marrero 24 / 24 Legende: Zu diesem Zeitpunkt stieg der Pegel des Flusses in Alora noch immer an. (29.10.2024) Keystone / Gregorio Marrero

Isolierte Dörfer organisieren Selbsthilfe: Auch dank vieler Freiwilliger ist in den Ortschaften nahe der Grossstadt Valencia mittlerweile Hilfe angelaufen, und auch die Stromversorgung funktioniert zum grossen Teil wieder. Am Samstag waren Tausende von Valencia aus organisiert in Bussen in einige der Dörfer gebracht worden. Doch mancherorts wie etwa in Chiva seien sie gar nicht mehr benötigt gewesen, schrieb die Zeitung «ABC».

Provisorische Leichenhalle in Valencia Box aufklappen Box zuklappen Auf dem Messegelände von Valencia wurde mittlerweile eine 1300 Quadratmeter grosse provisorische Leichenhalle eingerichtet. Dorthin werden die Todesopfer nach der Obduktion gebracht. Angehörige müssten warten, bis sie angerufen werden, erst dann könnten sie in die Leichenhalle kommen, sagte Nuria Montes, Mitglied der Regionalregierung.

Schlimmste Naturkatastrophen der letzten Jahrzehnte: Zu Spaniens schlimmsten Naturkatastrophen der vergangenen 75 Jahre gehört – gemessen an der Zahl der Toten – die Überschwemmung von Biescas in der nördlichen Region Aragonien im Jahr 1996. Damals starben 87 Menschen, als nach heftigem Regen ein Campingplatz in dem in den Pyrenäen gelegenen Ort überschwemmt wurde. Auch die Überschwemmung des Flusses Turia nahe Valencia im Jahr 1957 gilt als eine der schwersten, damals kamen zwischen 80 und 100 Menschen ums Leben.