Wann hilft die Schweiz? Grundsätzlich sofort und weltweit, erklärt das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA. Ob die Schweiz sofort Hilfe leistet, hängt jedoch von Kriterien ab: Liegt eine Hilfsanfrage des betroffenen Staates vor, sind die Schäden und die Opferzahlen gross, und was ist der Mehrwert der Unterstützung für das Land in der Krisenbewältigung?

Legende: Zerstörte Infrastruktur nach den Unwettern in Spanien. Keystone/EPA EFE/Manuel Bruque

Hilft die Schweiz in Spanien? Nein. Die Schweiz hat durch das EDA kondoliert. Über X schreibt das Departement weiter: «Unsere Unterstützung gilt den spanischen Behörden und der Bevölkerung in dieser schwierigen Zeit.» Das heisst, dass die Schweiz zwar grundsätzlich bereit wäre, Unterstützung zu leisten. Da jedoch keine offizielle Anfrage um Hilfe durch die spanischen Behörden eingegangen sei, leistet die Schweiz auch keine. Eine solche Anfrage stünde immer am Anfang jeglicher Hilfe, teilt das EDA mit. Dass die Schweiz Spanien nicht unterstütze, habe aber nichts damit zu tun, dass die Schäden zu gering oder die Opferzahlen zu tief seien.

Wo leistet die Schweiz Hilfe? Sie hilft in jenen Ländern, die ein Hilfsgesuch stellen. Sie hilft, wenn Schadensausmass und Opferzahlen Unterstützung rechtfertigen. Beispielsweise bei den Überschwemmungen in Armenien im Juni 2024 oder im September 2024 nach dem Taifun in Vietnam. Bei beiden Katastrophen wurde ein Team des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe in das Land geschickt. Im Februar 2023 richtete ein Erdbeben in Syrien und der Türkei immense Schäden an. Die Türkei bat um Hilfe. Die Deza bot sofort die Rettungskette für einen Einsatz auf. Später schickte die Schweiz nicht nur Material in die verwüsteten Gebiete. Sie entsandte auch Teams des Korps für humanitäre Hilfe in die Türkei und verstärkte ihr Engagement in Syrien. Die Schweiz half auch 2015 nach dem Erdbeben in Nepal und unterstützte die Behörden dort beim Wiederaufbau der Infrastruktur.

Was tut die EU? Die Europäische Union hat Spanien Hilfe durch den Katastrophenschutz angeboten. Die Deutsche Regierung würde Katastrophenhelfer und Bergungsspezialisten ins Katastrophengebiet schicken. Bisher haben die Unwetter mehr als 200 Tote gefordert. Nach den verheerenden Überschwemmungen sind im Süden und Osten Spaniens viele Gemeinden immer noch von der Aussenwelt abgeschnitten. Es fehle an Essen, Trinkwasser, Geräten zur Wiederherstellung der Wasserversorgung, und auch die Stromversorgung und die Telekommunikationsnetze seien noch nicht überall repariert, so die Behörden.