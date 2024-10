Nach der Flut in Spanien: Suche nach Vermissten dauert an

Das ist passiert: Bei heftigen Unwettern in weiten Teilen Spaniens sind mindestens 95 Menschen ums Leben gekommen. Alleine in der Mittelmeerregion Valencia kamen nach Angaben der Behörden mindestens 92 Menschen ums Leben. Mancherorts fiel innerhalb eines Tages so viel Regen wie sonst in einem Jahr – in einigen Orten der Region Valencia bis zu 400 Liter pro Quadratmeter.

Unwetter sorgt für Verwüstung in Spanien

So kam es zum Unwetter: «Diese krassen Unwetter in Teilen von Spanien wurden durch ein sogenanntes Höhentief, einen Kaltlufttropfen, verursacht», sagt Jürg Ackermann von SRF Meteo. «Diese Kaltlufttropfen haben abgeschlossene, kalte Luft in der Höhe – und verursachen immer wieder kräftige Gewitter. In Spanien waren das warme Mittelmeer, feuchte Luft vom Atlantik und die regionale Topografie zusätzliche Faktoren, die diese grossen Schäden gebracht haben.» Der spanische Wetterdienst Aemet spricht von einem «historischen Unwetter».

So sieht es in den Regionen aus: Besonders schlimm ist die Lage in den Mittelmeer-Anrainer-Regionen Andalusien, Murcia und Valencia. Dort wurden Strassen, Häuser und Felder überschwemmt sowie Autos und Bäume von den Wassermassen mitgerissen. Etwa 5000 Fahrzeuge stecken auf den Autobahnen A3 und A7 in der Region Valencia fest. Rund 1200 Personen sassen demnach bisweilen mehr als 24 Stunden in Autos, Bussen oder Lastwagen fest. Über Mallorca und den anderen Balearen-Inseln war das Unwetter mit Starkregen bereits am Montag gezogen. Inzwischen hat sich die Situation dort wieder beruhigt, obwohl für einige Gebiete – darunter auch Mallorca – noch die Unwetterwarnung Gelb gilt.

Schweizer Reisende in Unwettergebieten Box aufklappen Box zuklappen Eine Schweizer Reisegruppe ist wegen der Unwetter zeitweise nahe Valencia blockiert gewesen. Die Reisenden blieben unverletzt und konnten später mit einem Ersatzbus weiterreisen, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Das EDA schrieb im Zusammenhang mit den Unwettern auch, es habe derzeit keine Kenntnis von verletzten Schweizer Staatsangehörigen. Schweizer Staatsangehörige vor Ort seien angehalten, sich über die aktuelle Lage zu informieren und den Anweisungen der lokalen Behörden Folge zu leisten. Die Helpline des EDA sei rund um die Uhr telefonisch erreichbar unter +41 800 247 365 oder +41 58 465 33 33.

Die Aufräumarbeiten: Die Ausmasse der Zerstörung werden immer sichtbarer: In Sedaví in der Region Valencia konnten viele Bewohnerinnen und Bewohner nicht auf die Strasse, weil Trümmer die Hauseingänge versperrten. «Man hat uns hier völlig vergessen», sagte ein Mann dem staatlichen Fernsehen RTVE. «Niemand kommt, um die Autos wegzuziehen oder uns irgendetwas zu bringen.» Die Menschen bräuchten Essen, Kleidung und Schaufeln. Demnach fährt zwar die Polizei ab und zu durch den Ort, um Plünderungen zu vermeiden. Aber bisher sei die Feuerwehr nicht vor Ort gewesen. Viele Ortschaften sind zudem weiter ohne Strom oder Telekommunikationsnetze.

01:54 Video Katastrophenschutz ist in Spanien im Dauereinsatz Aus Tagesschau vom 31.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 54 Sekunden.

Die Rettungsarbeiten: Die Suche nach Opfern und Vermissten sei in der Nacht auf Donnerstag fortgesetzt worden, sagte Regierungschef Calros Mazon. Nach etwa 70 Einsätzen aus der Luft seien augenscheinlich alle Menschen gerettet worden, die sich auf Hausdächer geflüchtet hätten. Die Einsatzkräfte hätten inzwischen auch alle betroffenen Ortschaften erreichen können. Vielerorts konnten sie zuvor aufgrund überschwemmter oder blockierter Strassen nicht mit Fahrzeugen zu Einsatzorten vordringen. In einigen Gebieten waren Anwohner in ihren Häusern eingeschlossen und setzten in Sozialen Medien Notrufe ab.

Pedro Sánchez: «Spanien weint» Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone/DIVYAKANT SOLANKI Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez sprach den Betroffenen Mut zu und versprach schnelle Hilfe. «Wir werden alle zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen. Wir werden euch nicht im Stich lassen.» Er fügte an: «Ganz Spanien weint mit euch.»

Aufkommende Kritik: In den Medien und im Internet wird diskutiert, ob die Behörden die Bürger früher oder besser hätten warnen müssen. Entsprechende Kritik gibt es etwa von mehreren Rathaus-Chefs. Schliesslich wisse man, dass das Wetterphänomen der «Dana» oder des «kalten Tropfens» gefährlich sei. Die Regionalregierung und auch Experten weisen die Vorwürfe zurück.

Die aktuelle Lage: Das Unwetter soll gen Nordosten weiterziehen. Erst am Donnerstag werde sich die Lage in ganz Spanien wieder komplett entspannen, teilt der Wetterdienst Aemet mit.