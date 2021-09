Was galt in den letzten eineinhalb Jahren? Seit dem Beginn der Pandemie im März 2020 durften die meisten Europäerinnen und Europäer nicht mehr in die USA einreisen. Nur US-Staatsbürgerinnen und -Staatsbürger und Personen, die über eine unbefristete Aufenthaltsbewilligung verfügten, konnten in den vergangenen eineinhalb Jahren von Europa aus ein Flugzeug Richtung USA besteigen. Ausnahmebewilligungen erteilten die US-Behörden nur sehr restriktiv.

Wer darf nun wieder in die USA einreisen? Ab November – der genaue Stichtag ist noch unbekannt – können europäische Touristen und Geschäftsleute aus sämtlichen Schengen-Staaten und aus Grossbritannien wieder in die USA einreisen. Voraussetzung dafür ist, dass sie vollständig geimpft sind und 72 Stunden vor dem Abflug negativ getestet wurden. Zudem müssen sie fürs Contact Tracing den US-Behörden ihre Telefonnummer und ihre E-Mail-Adresse bekannt geben. Kinder sind von der neuen Regelung nicht betroffen, nur erwachsene Ausländerinnen und Ausländer müssen für die Einreise vollständig geimpft sein.

Welche Impfstoffe werden von den USA akzeptiert? Laut der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC wird bei der Einreise jeder von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für den Notfall zugelassene Covid-19-Impfstoff akzeptiert. Das sind zum einen die in den USA verwendeten Vakzine von Pfizer, Moderna und Johnson&Johnson. Zum anderen die weltweit verwendeten Vakzine von Astra-Zeneca sowie Sinovac. Die USA akzeptieren somit für die Einreise alle in der Schweiz zugelassenen Corona-Impfstoffe (Pfizer/Biontech, Moderna sowie Johnson&Johnson).

Beobachter vermuten, dass die Biden-Regierung das Verhältnis zu den europäischen Verbündeten nicht zusätzlich belasten wollte.

Wieso wartete die US-Regierung so lange ab? Die EU hob ihre Einreisesperre für US-Bürgerinnen und -Bürger bereits auf die Sommerferien hin auf – selbst für ungeimpfte Personen. Doch die US-Regierung von Präsident Joe Biden weigerte sich bis jetzt, Gegenrecht zu halten – mit dem Verweis auf die hoch-ansteckende Delta-Variante des Coronavirus. Diese harte Haltung löste in Europa zunehmend Unverständnis aus.

Wieso ändert die US-Regierung ihre Haltung jetzt? Den Sinneswandel der US-Regierung erklärte der zuständige Pandemie-Koordinator des Weissen Hauses mit der stark gestiegenen Zahl von Geimpften in vielen europäischen Ländern. «Beobachter vermuten aber auch, dass die Biden-Regierung das Verhältnis zu den europäischen Verbündeten nicht noch zusätzlich belasten wollte. Denn dieses ist derzeit angespannt, vor allem seit dem chaotischen Rückzug aus Afghanistan, jüngst aber auch wegen der Brüskierung Frankreichs durch ein U-Boot-Abkommen mit Australien», erklärt SRF-Auslandkorrespondent Matthias Kündig.

Haben die neuen Einreiseregeln Auswirkungen auf die Flugpreise? Adit Damodaran, Ökonom des Reiseforschungsunternehmens Hopper, prognostiziert, dass die steigende Nachfrage wahrscheinlich zu höheren Flugpreisen auf Flügen aus Europa führen wird. Die Tarife könnten steigen, obwohl der Ansturm auf Flugbuchungen wegen der Delta-Variante und den hohen Fallzahlen in den USA verlangsamt werde.