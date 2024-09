Hochwasser drohen: Schnee, Starkregen, Überflutungen und Hochwasser werden in den nächsten Tagen in Österreich erwartet. Die Meteorologinnen und Meteorologen vom ORF sprechen von «enormen Regenmengen». Diese werden vor allem im Süden und Osten Österreichs erwartet. Die ÖBB sperrt bereits vorsorglich Teilstrecken. Bereits in der Nacht auf Freitag wurde eine Bahnstrecke im Salzburger Land wegen starken Schneefalls gesperrt. Mehrere Strassen waren wegen umgestürzter Bäume oder liegengebliebener Fahrzeuge blockiert. Andere Routen, wie etwa die Grossglockner Hochalpenstrasse, wurden aus Sicherheitsgründen geschlossen. In manchen Gebieten galt Schneekettenpflicht.

Angespannte Lage in Tschechien: Auch im nördlichen Nachbarland Österreichs bereitet man sich auf drohende Extremniederschläge und Hochwasser vor. An zahlreichen Staudämmen wurde Wasser abgelassen, um Kapazitäten zu schaffen. Der tschechische Wetterdienst CHMU warnte vor einer extremen Gefahr von Starkregen, Hochwasser und Überschwemmungen in den nächsten Tagen. Betroffen sei vor allem der östliche Teil des Landes.

Legende: Niederschlagssumme bis Ende der Woche: Vor allem in Österreich, Tschechien, der Westslowakei und bis zum Riesengebirge im Süden Polens fallen enorme Mengen. SRF Meteo, Daten: ECMWF

Erinnerung an Katastrophen vor Jahrzehnten: «Die Situation, die wir in den nächsten vier, möglicherweise fünf Tagen erwarten, ist leider sehr ähnlich zu der Lage bei den grossen Hochwassern der Jahre 1997 und 2002», warnte der tschechische Umweltminister Petr Hladik. Damals war es zum Oderhochwasser (1997) und zum Elbehochwasser (2002) gekommen.

SRF Meteo: «Zwei Faktoren sorgen für extreme Wetterlage» Box aufklappen Box zuklappen Drei Fragen an Simon Eschle, Meteorologe bei SRF Meteo. Was für eine Wetterlage ist das? Über Norditalien hat sich ein Tiefdruckgebiet gebildet. Über der sehr warmen Adria konnte das Tief viel Feuchtigkeit aufnehmen. Dieses Tief ist nun weiter Richtung Osteuropa gezogen und sorgt dort für teilweise für enorme Regenmengen. Wie häufig kommt sie in dieser Jahreszeit vor? Diese Wetterlage ist typisch für den Herbst. Sie kommt immer mal wieder vor, zum Glück aber nicht alle Jahre so ausgeprägt. Speziell ist dieses Jahr zwei Faktoren. Einerseits ist das Mittelmeer, vor allem die Adria, aussergewöhnlich warm. Andererseits erreichte uns in diesen Tagen ein ausgeprägter Kaltluftausbruch, also polare Luft aus Norden. Diese beiden Faktoren zusammen sorgen für diese extreme Wetterlage. Ist die Schweiz davon auch betroffen? Wir werden nur sehr abgeschwächt getroffen, vor allem mit den tiefen Temperaturen und dem Wintereinbruch in den Bergen. In den kommenden Tagen bringt das Tief in den östlichen Landesteilen viele Wolken und vereinzelt auch etwas Regen.

Menschen sollen aufpassen: Tschechiens Innenminister Vit Rakusan rief dazu auf, für die nächsten Tage geplante gesellschaftliche Veranstaltungen abzusagen, falls die Sicherheit nicht gewährleistet werden könne. Dies betreffe insbesondere Aktivitäten in der Nähe von Fluss- und Bachläufen. Wer in Überschwemmungsgebieten wohne, solle Evakuierungsgepäck bereithalten. In der Stadt Jesenik im Altvatergebirge und an anderen Orten, wo extreme Niederschläge erwartet wurden, begannen Feuerwehrleute damit, Sandsäcke zu füllen.

Legende: Die vorhergesagten starken Niederschläge über Österreich haben zu den ersten Sicherheitssperren von Strassen geführt. Keystone/EXPA/JFK

Polen sollen sich vorbereiten: Die Behörden in Polen haben angesichts anhaltender Regenfälle ihre Bürger aufgerufen, Vorkehrungen für den Fall von Überschwemmungen zu treffen. Menschen, die in der Nähe von Flüssen im Erdgeschoss wohnten, sollten sich auf Hochwasser einstellen, sagte Vize-Innenminister Wieslaw Lesniakiewicz dem Radiosender Rmf.fm. Garagen sollten geräumt und Autos an einem sicheren Ort geparkt werden. «Es können auch Situationen eintreten, wo zeitweise kein Trinkwasser vorhanden ist oder kein Strom.»