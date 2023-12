In Nordthüringen ist die Hochwasserlage nach Einschätzung der Einsatzkräfte mittlerweile stabil. Der Ort Windehausen musste am Weihnachtstag geräumt werden.

Legende: In Windehausen, Stadt Heringen, in Thüringen sind Felder und Wiesen überflutet und gleichen einem See. KEYSTONE / DPA, Christoph Reichwein

Nur noch 100 der knapp 500 Einwohnenden befänden sich noch dort, sagte Matthias Marquardt, Bürgermeister der Stadt Heringen.

Flutwelle und Evakuierungen in Niedersachsen

Weniger stabil ist die Lage in Niedersachsen. Im Landkreis Goslar hat die Okertalsperre ihre maximale Füllkapazität erreicht. Aus dem Überlauf der Staumauer fliesst nun doppelt so viel Wasser in die Oker als normal, teilte die Stadt Braunschweig mit. Die Flutwelle werde in den späten Abendstunden in der Stadt erwartet. Mehrere Strassen in Flussnähe sind vorsorglich gesperrt worden.

Stürme, Schnee und Hochwasser in Tschechien und der Slowakei Box aufklappen Box zuklappen Stürme und Hochwasser haben in Tschechien und der Slowakei an Weihnachten über 20’000 Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten und mehrere Evakuierungen notwendig gemacht. Vor allem an der Elbe und kleineren nordtschechischen Flüssen nahe der Grenze zu Sachsen und Polen blieb die Hochwassersituation am Weihnachtstag angespannt. Im Westen Tschechiens, an der Grenze zu Bayern, entspannt sich die Lage. In der Slowakei führen wichtige Stromleitungen durch schwer zugängliche Wald- und Bergregionen, in denen anhaltende Schneestürme die Reparaturarbeiten behindern. Zudem blockieren umgestürzte Bäume zahlreiche Strassen und Eisenbahnverbindungen in beiden Ländern. Im südböhmischen Mrakotin u Telce mussten 20 Häuser wegen eines drohenden Dammbruchs evakuiert werden. Auch in anderen tschechischen Regionen wurden abgelegene Häuser ausserhalb der Ortskerne evakuiert. Starke Schneefälle, die anschliessend in Regen übergingen, sowie ein kräftiger Temperaturanstieg am Sonntag führte zu einer Schneeschmelze und Hochwasser. In der slowakischen Hauptstadt Bratislava waren Strassen und Parkplätze an der Donau und March sowie Unterführungen in der Innenstadt überschwemmt.

Im Ort Rinteln zwischen Hannover und Bielefeld mussten am Dienstagmorgen 108 Bewohnerinnen und Bewohner einer Strasse direkt an der Stadtmauer evakuiert werden. Die Keller der Gebäude waren vollgelaufen.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich ein Bild von der Hochwasserlage gemacht. In Northeim bei Göttingen war ein Damm gebrochen. Beim Besuch dankte er den Zehntausenden Helfenden für ihren Einsatz über die Weihnachtsfeiertage.

Tiefere Wasserstände in Rheinland-Pfalz und Hessen

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland gehen die Hochwasserstände der Flüsse bis auf wenige Ausnahmen laufend zurück. Ein Sprecher des Hochwassermeldedienstes in Mainz sagte, auf Neujahr könnte es aber wieder einen Anstieg geben.

Für die Altjahreswoche erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) keine grösseren Regenmengen. Am Oberrhein, südlich von Frankfurt am Main, waren die Höchststände am Stephanstag bereits erreicht. Am Mittelrhein zwischen Frankfurt und Köln werden die höchsten Wasserstände bis zum Abend erwartet. Anschliessend sollte das Wasser auch dort zurückgehen.

Auch in Bayern und in Hessen entspannt sich die Hochwasserlage. An den wichtigsten Messstellen seien die Höchststände zum grossen Teil erreicht oder das Wasser bereits durchgeflossen, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mit. Nur am Main werde der Scheitel noch erwartet.

Nach tagelangem Dauerregen hat der Wetterdienst inzwischen alle Unwetterwarnungen aufgehoben. Der Regen habe nachgelassen oder an Intensität verloren, teilte der DWD mit.