Legende: Reuters/Claudia Greco

In wenigen Tagen fiel in der italienischen Überschwemmungsregion so viel Regen, wie sonst in einem halben Jahr. Ganze Dörfer und Stadtquartiere stehen unter Wasser. Bislang ertranken 14 Menschen in den Fluten, über 10'000 Personen mussten ihre Häuser verlassen. An vielen Orten verendet das Vieh.