Der tagelange Dauerregen in Deutschland lässt langsam nach. Der deutsche Wetterdienst hat die Unwetterwarnungen für mehrere Bundesländer aufgehoben.

Dennoch herrscht vor allem in den nördlichen und den mittleren Landesteilen noch in diversen Regionen eine angespannte Hochwassersituation.

In den letzten sieben Tagen fielen in gewissen Regionen bis zu 260 Liter Regen pro Quadratmeter.

Kritisch ist die Lage vor allem noch im Bundesland Niedersachsen. In der Stadt Braunschweig steigt momentan der Pegel des Stadtflusses Oker, nachdem eine Talsperre abgelassen worden war. Aus dem Überlauf der Staumauer fliesst doppelt so viel Wasser in die Oker als normal, teilte die Stadt mit. Statt 16 Kubikmeter pro Sekunden fliessen nun 30 Kubikmeter pro Sekunde in den Fluss. Die Stadt erwartete einen steigenden Pegelstand am späten Abend. Deshalb wurden mehrere Strassen in der Nähe des Flusses Oker gesperrt.

Steigende Pegelstände in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen Box aufklappen Box zuklappen Der niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) rechnet für die kommenden Tage weiter mit einer angespannten Hochwassersituation. «Tatsächlich ist die Lage in ganz Niedersachsen sehr angespannt», sagte NLWKN-Direktorin Anne Rickmeyer. In vielen Teilen des Landes sei auch in den kommenden Tagen mit steigenden Pegelständen zu rechnen, betonte Rickmeyer. «Wir haben einmal Hochwassersituationen in den grossen Flüssen, aber wir haben natürlich auch überall im ganzen Land viele kleine Bäche, die anschwellen.» Auch die Hochwasserlage in Nordrhein-Westfalen bleibt angespannt. «Wir haben überwiegend steigende oder gleich bleibende Hochwasserpegel», sagte ein Sprecher des Umweltministeriums in Düsseldorf. Dies führe zu Druck auf die Deiche.

Im Ort Rinteln zwischen Hannover und Bielefeld sind am Dienstagmorgen die Bewohnenden einer Strasse direkt an der Stadtmauer evakuiert worden, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Laut NDR wurden 108 Bewohnerinnen und Bewohner evakuiert. In der betroffenen Strasse seien die Keller der Gebäude vollgelaufen. Die Feuerwehr sei mit Pumpen vor Ort und staple Sandsäcke.

An diversen Orten, auch in Thüringen oder Sachsen-Anhalt mussten Menschen an Weihnachten ihre Häuser verlassen, weil die Lage zu unsicher war oder das ganze Haus unter Wasser stand. So wurden in Sachsen-Anhalt die etwa 180 Bewohnerinnen und Bewohner der Ortschaft Thürungen wegen drohender Überschwemmungen am vollgelaufenen Stausee Kelbra und an der Helme aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

1 / 4 Legende: Besonders angespannt ist die Hochwassersituation in der Ortschaft Ruthe im Landkreis Hildesheim in Niedersachsen. KEYSTONE/DPA/Julian Stratenschulte 2 / 4 Legende: Für Windehausen in Thüringen ist am Dienstagnachmittag ein Betretungsverbot verhängt worden. Damit soll die begrenzte Zufahrt für die Rettungskräfte freigehalten werden. KEYSTONE/DPA/Christoph Reichwein 3 / 4 Legende: Felder und Wiesen sind in Windehausen überflutet und gleichen einem See. KEYSTONE/DPA/Christoph Reichwein 4 / 4 Legende: In der Stadt Königswinter in Nordrhein-Westfalen könnten Kajakfahrer derzeit auch direkt im Park paddeln. REUTERS/Wolfgang Rattay

In Nordthüringen ist die Hochwasserlage nach Einschätzung der Einsatzkräfte mittlerweile stabil. Der Ort Windehausen musste am Weihnachtstag allerdings geräumt werden. Nur noch 100 der knapp 500 Einwohnenden befänden sich noch dort, sagte Matthias Marquardt, Bürgermeister der Stadt Heringen.

Tiefere Wasserstände in Rheinland-Pfalz und Hessen

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland gehen die Hochwasserstände der Flüsse bis auf wenige Ausnahmen laufend zurück. Ein Sprecher des Hochwassermeldedienstes in Mainz sagte, auf Neujahr könnte es aber wieder einen Anstieg geben.

Für die Altjahreswoche erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) keine grösseren Regenmengen. Am Oberrhein, südlich von Frankfurt am Main, waren die Höchststände am Stephanstag bereits erreicht. Am Mittelrhein zwischen Frankfurt und Köln werden die höchsten Wasserstände bis zum Abend erwartet. Anschliessend sollte das Wasser auch dort zurückgehen.

Auch in Bayern und in Hessen entspannt sich die Hochwasserlage. An den wichtigsten Messstellen seien die Höchststände zum grossen Teil erreicht oder das Wasser bereits durchgeflossen, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mit. Nur am Main werde der Scheitel noch erwartet.

Nach tagelangem Dauerregen hat der Wetterdienst inzwischen alle Unwetterwarnungen aufgehoben. Der Regen habe nachgelassen oder an Intensität verloren, teilte der DWD mit.