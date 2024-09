Feuerwehrmann in Österreich tot – 250'000 Tschechen ohne Strom

Hochwasser in Europa

In Österreich steigen die Pegel mehrerer Flüsse dramatisch an. Zahlreiche Bäche sind im anhaltenden Dauerregen bereits über die Ufer getreten.

Das ganze Bundesland Niederösterreich wurde zum Katastrophengebiet erklärt. Dort ist ein Feuerwehrmann tödlich verunfallt.

In Polen ist eine Person bei den Überschwemmungen ertrunken.

In Tschechien wurden Tausende Menschen evakuiert. Eine Viertelmillion Menschen sind derzeit ohne Strom.

«Die Lage spitzt sich aufgrund der massiven Regenfälle im gesamten Land weiter zu», sagte der stellvertretende Ministerpräsident von Niederösterreich der Nachrichtenagentur APA. Er warnte vor «massiven Überflutungen». Es drohten mancherorts Hangrutschungen, weil die Böden völlig nass sind. Strassen sind überflutet.

1 / 9 Legende: Tschechien Im Ortsteil Písečná in Nordtschechien stehen Verkehrsschilder im Wasser des überschwemmten Flusses Bela. (14.09.24) EPA/MARTIN DIVISEK 2 / 9 Legende: Tschechien Der Fluss Bela hier auf der Höhe von Mikulovice in Nordost-Tschechien. (14.09.24) AP Photo/Petr David Josek 3 / 9 Legende: Österreich Waidhofen in Niederösterreich, rund 40 Kilometer Luftlinie südöstlich der Stadt Linz. (15.09.2024) APA/BFK WT / ST. MAYER 4 / 9 Legende: Österreich Eine Person geriet mit ihrem Auto in Kirchberg an der Pielach in die Wassermassen des gleichnamigen über die Ufer getretenen Flusses und musste gerettet werden. (15.09.24) APA/FF KIRCHBERG/PIELACH 5 / 9 Legende: Österreich Die Kleinstadt Zwettl in Niederösterreich am Samstag, 14. September 2024. APA/DOKU-NÖ 6 / 9 Legende: Österreich Die Behörden in Krems im Bundesland Niederösterreich haben eine Hochwasserwarnung an die Bevölkerung herausgegeben. BRK News 7 / 9 Legende: Rumänien Wegen der Starkniederschläge und den darauffolgenden Überschwemmungen sind in Rumänien bereits Menschen verstorben. Romanian Emergency Services/ISU Galati via AP 8 / 9 Legende: Polen Polnische Feuerwehrleute bauen mit Sandsäcken Barrieren gegen das erwartete Hochwasser. (13.09.24) EPA/Tomasz Wojtasik 9 / 9 Legende: Österreich In Niederösterreich sind bereits einige Hochwasserschutzmassnahmen ausgeführt worden. (14.09.24) APA/BFKDO HOLLABRUNN/FEUERWEHR

In einigen Gemeinden in Niederösterreich nördlich von Wien musste die Feuerwehr in der Nacht eingeschlossene Menschen aus ihren Häusern retten. Die Feuerwehr ist teils mit Schlauchbooten unterwegs.

Legende: Die europäische Wetterplattform MeteoAlarm hat für letzte Nacht die heftigsten Regenfälle für Österreich, das deutsche Bundesland Bayern, Südpolen und Tschechien prognostiziert. MeteoAlarm/Screenshot SRF

Menschen in flussnahen Strassen wurden in mehreren Gemeinden aufgefordert, ihr Häuser zu verlassen. Die Erklärung zum Katastrophengebiet gibt Behörden erweiterte Befugnisse, etwa, um Evakuierungen anzuordnen. In Wien wurde der Betrieb auf zwei U-Bahn-Linien vorsichtshalber teilweise eingestellt.

Wien rät von unnötigen Ausflügen ab Box aufklappen Box zuklappen Wegen der starken Regenfälle und Sturmböen hat Wien dazu geraten, «unnötige Wege zu vermeiden» und «sich nur wenn unbedingt nötig und nur kurze Zeit im öffentlichen Raum aufzuhalten». Das geht aus einem Schreiben der Wiener Behörden hervor.

Bei einem Hochwassereinsatz in Niederösterreich ist ein Feuerwehrmann zu Tode gekommen. Eine entsprechende Meldung des Kriesenstabs Niederösterreichs hat der Landesfeuerwehrkommandant gegenüber der österreichischen Tageszeitung «Der Standard» bestätigt. Demnach handelte es sich um einen Pumpeinsatz im Keller eines Hauses. Dabei sei der Feuerwehrmann im Zuge der Stationierung der Pumpen auf den Stiegen ausgerutscht und durch den Unfall zu Tode gekommen.

Gefahr am Stausee Ottenstein

Prekär ist die Lage vor allem im Gebiet der Flüsse Kamp und Krems, die in die Donau fliessen. Der Energieversorger EVN rechnet damit, dass der schon fast randvoll gefüllte Stausee Ottenstein am Kamp im Laufe des Tages überläuft. Das würde den Unterlauf des Flusses noch einmal deutlich anschwellen lassen.

Die österreichischen Bahnen ÖBB stellten den Zugverkehr an einer rund 25 Kilometer langen Strecke ein, die etwa fünf Kilometer südlich entlang der Donau führt. Zwischen Amstetten und St. Valentin verkehren stattdessen Busse.

Tschechien: Viertelmillion ohne Strom – Tausende evakuiert Box aufklappen Box zuklappen Die Unwetter mit Hochwasser und Überschwemmungen halten die Einsatzkräfte in Tschechien weiter in Atem. Besonders betroffen ist das Grenzgebiet zu Polen im Osten des Landes. In der Nacht zu Sonntag ordnete der Bürgermeister von Cesky Tesin die Evakuierung von mehreren Tausend Einwohnern aus dem Stadtzentrum an. Die Olsa, ein Nebenfluss der Oder, drohte dort über die Ufer zu treten. Bereits zuvor hatten in Opava am gleichnamigen Fluss Tausende Menschen wegen akuter Überflutungsgefahr ihre Wohnungen verlassen müssen. Ein Nachlassen der Regenfälle war den Vorhersagen zufolge frühestens am Montag in Sicht. Wegen des verheerenden Unwetters sind in Tschechien mehr als 250'000 Haushalte ohne Strom. Das berichtete die Agentur CTK unter Berufung auf die Energieversorger. Am meisten davon betroffen war die Region Mährisch-Schlesien an der Grenze zu Polen.

Am Fluss Thaya im Bezirk Waidhofen rund 70 Kilometer nördlich der Donau wurde nach offiziellen Angaben ein 100-jährliches Hochwasser überschritten. Das heisst, die Pegel waren höher, als es statistisch bei Hochwasser einmal alle 100 Jahre zu erwarten ist.

Polen: Stausee läuft über

In Polen nannte Regierungschef Donald Tusk die Nacht zum Sonntag eine «dramatische Herausforderung». An mehreren Orten in Polen sei bereits mehr Regen niedergegangen als bei der sogenannten Jahrtausendflut im Jahr 1997, sagte Tusk.

Ausserdem teilte er mit, dass am Sonntagmorgen bei den Überschwemmungen im Land ein Mensch ertrunken sei. Weitere Details nannte er nicht. Tusk wiederholte angesichts steigender Pegelstände vieler Flüsse im Südwesten von Polen seinen Appell an die Bürger, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.

Im Glatzer Schneegebirge an Polens Grenze zu Tschechien war die Situation an einem Staudamm kritisch. «Der Damm in Miedzygorze läuft über. Obwohl Wasser abgelassen wurde, hat er seinen Höchststand erreicht! Der Wasserzulauf ist riesig», schrieb die niederschlesische Gemeinde Bystryca Klodzka auf X. Bewohner tiefer gelegenen Dörfer wurden laut Wasserwirtschaftsbehörde evakuiert.