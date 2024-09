Feuerwehrmann in Österreich tot – Staudamm in Polen bricht

Österreich: Bei unseren östlichen Nachbarn steigen die Pegel mehrerer Flüsse weiterhin dramatisch an. Zahlreiche Bäche sind im anhaltenden Dauerregen bereits über die Ufer getreten. Das ganze Bundesland Niederösterreich um Wien wurde zum Katastrophengebiet erklärt. Laut dem Landeshauptmann von Niederösterreich spitzt sich die Lage weiter zu und er warnt vor «massiven Überflutungen». Es drohten mancherorts Hangrutschungen, weil die Böden völlig nass sind. In ganz Niederösterreich waren die Einwohner von 1100 Häusern vorsichtshalber evakuiert worden.

Legende: In diesem Gebiet regnet es stark. MeteoAlarm/Screenshot SRF

Strassen sind überflutet, in einigen Gemeinden im Bundesland musste die Feuerwehr in der Nacht eingeschlossene Menschen aus ihren Häusern retten. Die Feuerwehr ist teils mit Schlauchbooten unterwegs. Menschen in flussnahen Strassen wurden in mehreren Gemeinden aufgefordert, ihr Häuser zu verlassen. Ein Feuerwehrmann ist bei einem Hochwassereinsatz in dem Bundesland tödlich verunfallt.

00:10 Video Überflutete Strassen in der Stadt St. Pölten in Niederösterreich Aus News-Clip vom 15.09.2024. abspielen. Laufzeit 10 Sekunden.

Weil der Dauerregen in Niederösterreich anhält, rechnet der Krisenstab damit, dass das Wasser am Nachmittag aus dem Staubecken über die Staumauer läuft. Im Kamptal wird mit einer Flutwelle gerechnet. Im Ort mit rund 300 Einwohnern wurden gut 151 Menschen in Sicherheit gebracht. Eine Verstärkung von anderen Feuerwehren anderer Bundesländer wurde angefordert, 1000 Soldaten des Bundesheeres stehen zum Einsatz bereit. In der Hauptstadt Wien sind Spazier- und Fahrradwege am Wienfluss überflutet, Restaurant-Terrassen stehen unter Wasser. In drei Wiener Bezirken ist die Stromversorgung zeitweise unterbrochen gewesen.

In vier Tagen Regen wie sonst im ganzen September Box aufklappen Box zuklappen In einigen Hochwassergebieten Österreichs ist innerhalb von vier Tagen so viel Regen gefallen wie sonst im gesamten September. Das berichtet Geosphere Austria, die Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie. Zum Beispiel seien unter anderem an der Wetterstation in St. Pölten, der Hauptstadt des Bundeslandes Niederösterreich, 300 bis 350 Millimeter gefallen. Das entspricht 350 Litern pro Quadratmeter. Es regnet immer noch, und zusätzlich pfeift der Wind. Nach Angaben von Geosphere hat es an Bergstationen Windböen mit mehr als 125 Kilometern in der Stunde gegeben, in niedrigeren Gebieten um die 100 Kilometer pro Stunde. Der Dauerregen soll laut Geosphere mit Dienstag vorbei sein.

Tschechien: Auch in der Tschechischen Republik halten Hochwasser und Überschwemmungen die Einsatzkräfte in Atem. Mindestens vier Menschen gelten weiter als vermisst. In Opava und anderen Städten im Grenzgebiet zu Polen mussten Tausende Menschen aus ihren Wohnungen in Sicherheit gebracht werden.

00:13 Video Stadt Opava in Tschechien Aus News-Clip vom 15.09.2024. abspielen. Laufzeit 13 Sekunden.

Im Südwesten Tschechiens lief die Talsperre Husinec im Böhmerwaldvorland wegen des Hochwassers über. Landesweit waren zwischenzeitlich mehr als 250'000 Haushalte ohne Strom. Wegen der aufgeweichten Böden waren zahlreiche Bäume auf Leitungen gestürzt.

Der tschechische Regierungschef Petr Fiala hat an die Bürger appelliert, den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen. Manche Menschen weigerten sich, den Evakuierungsbefehlen Folge zu leisten. «Damit gefährden sie nicht nur sich selbst, sondern auch diejenigen Menschen, die dann versuchen müssen, sie zu retten.»

Erhebliche Störungen in Tschechiens Bahnverkehr Box aufklappen Box zuklappen Auch im Bahnverkehr kam es zu erheblichen Störungen, weil Bäume auf Gleise stürzten und Gewässer Strecken überschwemmten. Rund 40 Bahnstrecken mussten ganz gesperrt werden. Im Bahnhof Studenka stand die wichtige Hauptstrecke zwischen Prag und Ostrava unter Wasser. Zahlreiche Eurocity-Verbindungen in Richtung Polen und Slowakei fielen daher aus. Polens Eisenbahn PKP stellte den Zugverkehr von und nach Tschechien ein.

Polen: In Polen ist Polizeiangaben zufolge im Dorf Krosnovice unweit von Klodzko ein Mann wegen der Fluten ertrunken. Die Polizei könne ihn nicht bergen, da der Ort überflutet sei, heisst es. Ausserdem sei im Südwesten Polens ein Staudamm gebrochen. Nachdem das Bauwerk im niederschlesischen Stronie Slaskie nachgegeben habe, ströme das Wasser jetzt den Fluss Biala Ladecka herunter und nehme Kurs auf das Gebiet der Glatzer Neisse, teilte das Meteorologische Institut mit.

Es sei eine ernste Bedrohung für die Orte entlang dieser Flüsse. Die Behörden rechnen derzeit nicht mit einer Entspannung der Lage.

1 / 9 Legende: Polen Der Fluss Biala Ladecka in Polen tritt über die Ufer – und schwemmt ein Haus weg. (15.09.24) Agencja Wyborcza.pl/Tomasz Pietrzyk via REUTERS 2 / 9 Legende: Polen Aus der Stadt Klodzko im Südwesten Polens. (15.09.24) EPA/Maciej Kulczynski 3 / 9 Legende: Tschechien Der Fluss Bela hier auf der Höhe von Mikulovice in Nordost-Tschechien. (14.09.24) AP Photo/Petr David Josek 4 / 9 Legende: Tschechien Im Ortsteil Písečná in Nordtschechien stehen Verkehrsschilder im Wasser des überschwemmten Flusses Bela. (14.09.24) EPA/MARTIN DIVISEK 5 / 9 Legende: Österreich Im Bild: Die Situation in der Gemeinde Schönberg am Kamp in Niederösterreich. (15.09.24) APA/ROLAND SCHLAGER 6 / 9 Legende: Österreich Waidhofen in Niederösterreich, rund 40 Kilometer Luftlinie südöstlich der Stadt Linz. (15.09.2024) APA/BFK WT / ST. MAYER 7 / 9 Legende: Österreich Eine Person geriet mit ihrem Auto in Kirchberg an der Pielach in die Wassermassen des gleichnamigen über die Ufer getretenen Flusses und musste gerettet werden. (15.09.24) APA/FF KIRCHBERG/PIELACH 8 / 9 Legende: Österreich Die Behörden in Krems im Bundesland Niederösterreich haben eine Hochwasserwarnung an die Bevölkerung herausgegeben. BRK News 9 / 9 Legende: Rumänien Wegen der Starkniederschläge und den darauffolgenden Überschwemmungen sind in Rumänien bereits mehrere Menschen verstorben. Romanian Emergency Services/ISU Galati via AP

Rumänien: Bereits gestern Samstag wurde wegen des Sturms «Boris», der Starkregen brachte und viele Teile des Landes überflutet hat, ein Todesopfer gemeldet. Am Sonntag sind weitere vier dazugekommen, alle im selben Kreis namens Galati im Osten des Landes, wie die Rettungskräfte berichteten.