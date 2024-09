Feuerwehrmann in Österreich tot – Staudamm in Polen bricht

Österreich: In vielen Hochwassergebieten ist keine Entspannung in Sicht. Im Gegenteil: «Die Lage in Niederösterreich spitzt sich weiter zu», sagte Bundeskanzler Karl Nehammer nach einer Sitzung des nationalen Krisenstabes. Das Bundesland um Wien ist komplett zum Katastrophengebiet erklärt worden.

Legende: In diesem Gebiet regnet es stark. MeteoAlarm/Screenshot SRF

In Niederösterreich starb ein Feuerwehrmann bei einem Pumpeinsatz. Am Stausee Ottenstein wird durch die Hochwasserklappen kontrolliert Wasser abgelassen. Dadurch sollen plötzliche Flutwellen verhindert werden.

01:19 Video Land unter in Teilen Österreichs Aus Tagesschau am Vorabend vom 15.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 19 Sekunden.

Dennoch verschärft das zusätzliche Wasser im bereits angeschwollenen Fluss Kamp flussabwärts die dramatische Hochwasserlage noch einmal. In mehreren Gemeinden sind die Strassen entlang des Kamps schon vorher überflutet worden. Anwohner und Tausende Freiwillige versuchen, ihre Häuser mit Sandsack-Wällen zu schützen.

In vier Tagen Regen wie sonst im ganzen September Box aufklappen Box zuklappen In einigen Hochwassergebieten Österreichs ist innerhalb von vier Tagen so viel Regen gefallen wie sonst im gesamten September. Das berichtet Geosphere Austria, die Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie. Zum Beispiel seien unter anderem an der Wetterstation in St. Pölten, der Hauptstadt des Bundeslandes Niederösterreich, 300 bis 350 Millimeter gefallen. Das entspricht 350 Litern pro Quadratmeter. Es regnet immer noch, und zusätzlich pfeift der Wind. Nach Angaben von Geosphere hat es an Bergstationen Windböen mit mehr als 125 Kilometern in der Stunde gegeben, in niedrigeren Gebieten um die 100 Kilometer pro Stunde. Der Dauerregen soll laut Geosphere mit Dienstag vorbei sein.

In der Hauptstadt Wien beruhigte deren Bürgermeister Michael Ludwig: «Wir haben in der Summe die Situation gut im Griff», sagte er. Die Situation an der Donau sei stabil. Aber am Wienfluss war das Hochwasser so hoch, wie es statistisch nur einmal alle 100 Jahre erwartet wird.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Unwetter in Wien Schweizer Flussreisende in Wien gestrandet 15.09.2024 Mit Video

Tschechien: Hochwasser und Überschwemmungen halten auch hier die Einsatzkräfte in Atem. Mindestens vier Menschen gelten weiter als vermisst. Besonders dramatisch ist die Situation unter anderem in der Stadt Krnov, die fast komplett überflutet worden ist. Der stellvertretende Bürgermeister Miroslav Binar sagte der Agentur CTK zufolge, dass geschätzt 70 bis 80 Prozent des Stadtgebiets unter Wasser stünden. Für eine Evakuierung sei es zu spät.

00:13 Video Stadt Opava in Tschechien Aus News-Clip vom 15.09.2024. abspielen. Laufzeit 13 Sekunden.

Kritisch war die Situation auch an vielen anderen Orten, etwa in Opava und Ostrava. Landesweit galt an mehr als 120 Pegel-Messstationen die höchste Hochwasser-Alarmstufe. An mehr als 50 Stationen wurde sogar ein Jahrhunderthochwasser gemeldet.

00:21 Video Tschechien: Fluten in Ceska Ves Aus News-Clip vom 15.09.2024. abspielen. Laufzeit 21 Sekunden.

Im Südwesten Tschechiens lief die Talsperre Husinec im Böhmerwaldvorland wegen des Hochwassers über. Landesweit waren zwischenzeitlich mehr als 250'000 Haushalte ohne Strom.

00:20 Video Drohnenvideo zeigt Klodzko in Polen Aus News-Clip vom 15.09.2024. abspielen. Laufzeit 20 Sekunden.

Polen: Nach dem Bruch eines Staudamms im Schneegebirge an der Grenze zu Tschechien hat sich die Situation in der Kleinstadt Klodzko weiter verschärft. Eine neue Flutwelle habe den Ort erreicht, sagte Bürgermeister Michal Piszko der Nachrichtenagentur PAP. Die Glatzer Neisse habe nun bei Klodzko einen Pegelstand von 6.84 Meter. Üblich ist ein durchschnittlicher Wasserstand von etwa einem Meter.

Gebirgsjäger der polnischen Armee seien mit Booten unterwegs, um Bürger zu retten, die vor dem Wasser in den zweiten oder dritten Stock ihrer Häuser geflohen seien. In dem Ort mit 26'000 Einwohnern, der hundert Kilometer südlich von Breslau (Wroclaw) liegt, gibt es keine Wasserversorgung mehr. Auch das Gas werde bald abgestellt, sagte der Bürgermeister. Im Dorf Krosnovice unweit von Klodzko kam nach Polizeiangaben ein Mann ums Leben. Die Polizei könne ihn nicht bergen, da der Ort überflutet sei.

1 / 9 Legende: Polen Der Fluss Biala Ladecka in Polen tritt über die Ufer – und schwemmt ein Haus weg. (15.09.24) Agencja Wyborcza.pl/Tomasz Pietrzyk via REUTERS 2 / 9 Legende: Polen Aus der Stadt Klodzko im Südwesten Polens. (15.09.24) EPA/Maciej Kulczynski 3 / 9 Legende: Tschechien Der Fluss Bela hier auf der Höhe von Mikulovice in Nordost-Tschechien. (14.09.24) AP Photo/Petr David Josek 4 / 9 Legende: Tschechien Im Ortsteil Písečná in Nordtschechien stehen Verkehrsschilder im Wasser des überschwemmten Flusses Bela. (14.09.24) EPA/MARTIN DIVISEK 5 / 9 Legende: Österreich Im Bild: Die Situation in der Gemeinde Schönberg am Kamp in Niederösterreich. (15.09.24) APA/ROLAND SCHLAGER 6 / 9 Legende: Österreich Waidhofen in Niederösterreich, rund 40 Kilometer Luftlinie südöstlich der Stadt Linz. (15.09.2024) APA/BFK WT / ST. MAYER 7 / 9 Legende: Österreich Eine Person geriet mit ihrem Auto in Kirchberg an der Pielach in die Wassermassen des gleichnamigen über die Ufer getretenen Flusses und musste gerettet werden. (15.09.24) APA/FF KIRCHBERG/PIELACH 8 / 9 Legende: Österreich Die Behörden in Krems im Bundesland Niederösterreich haben eine Hochwasserwarnung an die Bevölkerung herausgegeben. BRK News 9 / 9 Legende: Rumänien Wegen der Starkniederschläge und den darauffolgenden Überschwemmungen sind in Rumänien bereits mehrere Menschen verstorben. Romanian Emergency Services/ISU Galati via AP

Zuvor war im niederschlesischen Stronie Slaskie ein Staudamm gebrochen. Das Wasser fliesst nun von dort über den Fluss Biala Ladecka in die Glatzer Neisse.

Rumänien: Wegen Starkregen und schweren Überschwemmungen sind im südosteuropäischen EU-Land Rumänien mindestens sechs Menschen gestorben. Im Kreis Galati in der östlichen Region Moldau werden ausserdem noch zwei Menschen vermisst, wie das Nachrichtenportal «hotnews.ro» unter Berufung auf das Innenministerium berichtete.