Die LGBT-Menschen in den USA rechneten nicht damit, dass ein mehrheitlich konservatives Richtergremium die Rechte von Homosexuellen und Transgender ausdehnt. Überraschend war das Urteil auch in seiner Deutlichkeit. Sechs der neun Obersten Richter und Richterinnen urteilen, dass ein 56-jähriges Gesetz LGBT-Menschen vor Kündigungen schützt.

Der Civil-Rights-Act von 1964 verbietet die Diskriminierung von Arbeitnehmenden aufgrund ihres Geschlechts. Es sei logisch, dass das Gesetz auch für LGBT-Menschen gelte, schrieb Richter Neil Gorsuch im Namen der richterlichen Mehrheit. Ein Arbeitgeber, der eine Person entlasse, weil sie homosexuell oder transgender sei, ziehe immer das Geschlecht in Betracht, so Gorsuch. Die Trump-Regierung hat den Diskriminierungsschutz von Homosexuellen und Transgender in den letzten Jahren zurückbuchstabiert – am Arbeitsplatz aber auch in der Gesundheit. Letzten Freitag beseitigte sie etwa eine Regel zum Schutz von transsexuellen Patienten, die unter Obamacare galt.

Konservative Organisationen kritisieren das Urteil scharf. Sie sehen die Freiheit von christlichen Unternehmen bedroht. Und sie zeigen sich enttäuscht, dass der von Trump nominierte Gorsuch sich der Mehrheit anschloss. (jaci)