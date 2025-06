Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es gute Gründe für die fast totale Abhängigkeit von westlichen Geldgebern. Der Grossteil der nicht-westlichen Welt war arm, also Hilfsempfänger und nicht Spender. Mittlerweile ist die Situation völlig anders. Es gibt auch ausserhalb Europas und Nordamerikas wohlhabende Länder. Gerade die Schwellenländer in der Brics-Gruppe, zu der China, Russland, Indien oder Brasilien gehören, treten äusserst selbstbewusst auf und reklamieren weltpolitisch mehr Einfluss. Doch das heisst offenkundig nicht, dass sie mehr Verantwortung übernehmen.

Während Russland gar nicht hilft, tut das China punktuell durchaus. So neulich nach den Erdbeben in Myanmar. Die reichen Golfstaaten wiederum unterstützen vorab muslimische Hilfsbedürftige. Diese Staaten helfen also, aber stark eigen­interessen­orientiert: Dort, wo sie ihren Einfluss ausbauen wollen, dort, wo ethnische oder religiöse Bande bestehen. Mit neutraler Nothilfe, die sich ganz an der humanitären Dringlichkeit orientiert – wie das die UNO oder das IKRK tun – stimmt das nicht überein.