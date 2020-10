Sturmflut-Warnung: Wirbelsturm gewinnt vor US-Küste an Stärke

Der Wirbelsturm «Delta» wird wohl heute im Bundesstaat Louisiana auf Land treffen.

Das US-Hurrikan-Zentrum warnt Menschen an Abschnitten der US-Golfküste vor lebensbedrohlichen Sturmfluten.

Man habe bereits Windgeschwindigkeiten von 185 Kilometer pro Stunde und starke Böen gemessen.

Viele Amerikanerinnen und Amerikaner in der betroffenen Region haben sich in Sicherheit gebracht oder ihre Häuser verbarrikadiert.

«Delta» habe bei seinem Kurs auf die USA an Stärke gewonnen und sei nun ein Hurrikan der Kategorie drei, teilt das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) mit. Die Meteorologen erwarten, dass der Sturm am Freitagnachmittag oder -abend (Ortszeit) im Südwesten des Bundesstaates Louisiana aufs Festland trifft.

Derzeit befindet sich das Auge des Sturms über dem Golf von Mexiko. Die Gouverneure mehrerer Bundesstaaten erklärten den Ausnahmezustand, unter anderem in Louisiana und Mississippi.

Sturmschäden noch immer sichtbar

Es ist bereits das sechste Mal in dieser Saison, dass Louisiana von tropischen Stürmen getroffen wird. Erst im August verwüstete der Hurrikan «Laura» einen Grossteil des südwestlichen Teils des Bundesstaates und forderte mehr als 30 Todesopfer. Noch immer sind die Sturmschäden in der Region deutlich zu sehen, viele beschädigte Hausdächer sind notdürftig mit Planen abgedeckt und Strommasten des Highway 27 noch immer umgeknickt.

Bild 1 / 4 Legende: Stau entlang der I-10 Richtung Westen, weil sich die Anwohner vor der Ankunft des Hurrikans Delta in Lake Charles, Louisiana, USA evakuieren. Reuters Bild 2 / 4 Legende: Bewohnerin bringt sich in Sicherheit vor der Ankunft des Hurrikans Delta in Lake Charles, Louisiana, USA. Ihr Haus wurde bereits beim Hurrikan Laura beschädigt. Reuters Bild 3 / 4 Legende: In Cancún im mexikanischen Bundesstaat Quintana Roo wurde am 07.10.2020 ein Restaurant von einem gestürzten Strommast beschädigt. Reuters Bild 4 / 4 Legende: Touristen am internationalen Flughafen von Cancún im mexikanischen Bundesstaat Quintana Roo. Sie warten auf den Abflug. In Cancún wütete Hurrikan Delta am 08.10.2020. Reuters

So erstaunt es nicht, dass sich die Menschen in der Region um Louisiana derzeit selbst helfen. Einige Häuser sind mit Brettern verbarrikadiert worden und die Bürgersteige praktisch leergefegt. Viele Amerikanerinnen und Amerikaner haben sich in Sicherheit gebracht, weshalb es auf den Strassen teils zu langen Staus kam.

Keine Verletzten in Yucatán gemeldet

Der Hurrikan «Delta» war am Dienstag über dem karibischen Meer als Hurrikan der zweithöchsten Stufe vier an den Cayman-Inseln vorbeigezogen, schwächte sich dann aber kurz vor Mexiko ab und zog über die Halbinsel Yucatán hinweg. Dort wurden keine Todesfälle oder Verletzte gemeldet.

In der diesjährigen Wirbelsturm-Saison im Atlantik, die von Juni bis November dauert, haben sich bereits so viele starke Stürme gebildet, dass die 21 Namen, die in alphabetischer Reihenfolge dafür vorgesehen waren, bereits aufgebraucht sind.

Die Meteorologen haben deshalb auf das griechische Alphabet zurückgegriffen, was zuletzt 2005 passierte. Die zunehmende Intensität tropischer Wirbelstürme, die für ihre Entstehung warmes Wasser brauchen, ist laut Experten eine Folge des Klimawandels.