Ersten Eindrücken zufolge verlief «Milton» offenbar glimpflicher als befürchtet.

Die Zahl der Todesopfer ist gemäss Nachrichtenagenturen auf mindestens elf Personen angestiegen.

In der Nacht zu Freitag waren immer noch rund 2.6 Millionen Menschen von Stromausfällen betroffen, wie aus Daten der US-Website PowerOutage hervorging.

Die US-Regierung warnt zudem vor kursierenden Falschmeldungen.

Als Hurrikan der Kategorie 3 war der Sturm am späten Mittwochabend beim Ort Siesta Key an der Westküste Floridas auf Land getroffen und hatte eine weit ausgedehnte Schneise der Verwüstung durch die Halbinsel im Golf von Mexiko geschlagen, bevor er abgeschwächt auf den Atlantik hinausgezogen war.

Knapp 1000 Menschen hätten die Einsatzkräfte bislang im Sturmgebiet gerettet, zitierte der Sender CNN Floridas Gouverneur Ron DeSantis.

Todesopfer nach Tornado

Im St. Lucie County an der Ostküste Floridas kamen durch einen Tornado in Verbindung mit «Milton» mindestens vier Menschen ums Leben, unter anderem auch in einer Wohnwagensiedlung für Senioren. Dies berichtet der US-Sender CBS.

Hurrikan «Milton» bringt Zerstörung über Florida – die Bilder

1 / 24 Legende: In The Acreage, Palm Beach County, wurden Bäume durch den Hurrikan umgeknickt. imago images/GREG LOVETT PALM BEACH POST 2 / 24 Legende: Drohnenaufnahmen zeigen das Ausmass der Zerstörung in Matlacha, Florida (10.10.2024). REUTERS/Ricardo Arduengo 3 / 24 Legende: Eine Eiche ist in Sanford, Florida, auf ein Gebäude gefallen (10.10.2024). Keystone/AP Photo/John Raoux 4 / 24 Legende: Wo in Bradenton früher Häuser standen, liegen nun nur noch Trümmer. (10.10.2024) Keystone/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH 5 / 24 Legende: Ein Lebensmittelladen hielt dem Sturm nicht stand. (10.10.2024) imago images/ERIC HASERT 6 / 24 Legende: Ein Tornado im Zusammenhang mit Hurrikan «Milton» hat in Wellington Schäden angerichtet. (10.10.2024) imago images/GREG LOVETT 7 / 24 Legende: Verwüstung in Bradenton, Florida. (10.10.2024) Keystone/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH 8 / 24 Legende: Ein Boot liegt in Bradenton am Strassenrand, inmitten von Trümmern. (10.10.2024) Keystone/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH 9 / 24 Legende: Eine Drohnenaufnahme zeigt zerstörte Gebäude in Venice. (10.10.2024) REUTERS/Marco Bello 10 / 24 Legende: Ein Auto steht im Hochwasser vor einem Haus in Tampa. (10.10.2024) Keystone/AP Photo/Mike Stewart 11 / 24 Legende: Der Sturm brachte in den frühen Morgenstunden Hochwasser in verschiedene Stadtteile von St. Petersburg, Florida. (10.10.2024) Imago/Zuma Press Wire/Tampa Bay Times 12 / 24 Legende: Trümmer bedecken den Boden in der Nähe eines Krans, der auf ein Gebäude in St. Petersburg gestürzt ist. (10.10.2024) Imago/Zuma Press Wire/Chris Urso 13 / 24 Legende: Das Dach des Baseball-Stadions Tropicana Field, der Heimstätte der Tampa Bay Rays, wurde in Stücke gerissen. (10.10.2024) IMAGO/Tampa Bay Times 14 / 24 Legende: Der Sturm verursachte vielerorts Überschwemmung, wie hier in Gifford, Florida. (9.10.2024) Imago/USA TODAY Network 15 / 24 Legende: Ein Mann läuft bei Wind und Regen durch eine verlassene Strasse in der Innenstadt von Tampa, Florida. (9.10.2024) Keystone / Rebecca Blackwell 16 / 24 Legende: Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Feuerwehrauto, das von einem Einsatz zurückkehrt, auf einer fast menschenleeren Strasse in der Innenstadt von Tampa. (9.10.2024) Keystone / Rebecca Blackwell 17 / 24 Legende: Vor dem Hurrikan gibt es auch Tornados, die Schäden an Gebäuden verursachen. (9.10.2024) Keystone/ Marta Lavandier 18 / 24 Legende: Starke Windböen kündigen den Hurrikan «Milton» in Fort Myers, Florida, an und richten bereits Verwüstungen an. (9.10.2024) Reuters/ Ricardo Arduengo 19 / 24 Legende: Menschen bringen sich in Sicherheit. Diese Frau in Lakeland, Florida, sucht einen Schutzraum auf. (9.10.2024) Reuters/ Jose Luis Gonzalez 20 / 24 Legende: In den letzten Tagen versuchten viele, dem Sturm zu entkommen. (Interstate 75, 8.10.2024) Reuters/ Marco Bello 21 / 24 Legende: Noch immer liegen Trümmerhaufen am Boden, die vom vorherigen Hurrikan «Helene» herrühren. (9.10 2024) Keystone/ Rebecca Blackwell 22 / 24 Legende: Der Hurrikan zog bereits nahe der kubanischen Küste vorbei und liess in Batabano überflutete Strassen zurück. (9.10.2024) Reuters/ Norlys Perez 23 / 24 Legende: Menschen fotografieren die Gischt der Wellen, die nach dem Durchzug des Hurrikans «Milton» im Golf von Mexiko gegen Ufermauern in Havanna, Kuba schlagen. (9.10.2024) Keystone/ Ramon Espinosa 24 / 24 Legende: Ein Auto fährt nach dem Durchzug des Hurrikans Milton auf einer überfluteten Strasse in Siesta Key, Florida. (10.10.24) Keystone/Rebecca Blackwell

In der Stadt Palm Beach an der Westküste retteten Einsatzkräfte mehrere Menschen aus eingestürzten Gebäuden oder Autos. Es habe Verletzte gegeben, teilte die örtliche Feuerwehr mit.

«Schlimmstes Szenario» ausgeblieben

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, sagte, «Milton» habe zwar grossen Schaden angerichtet, das «schlimmste Szenario» sei aber ausgeblieben. Die Evakuierungsanordnungen hätten Leben gerettet, sagte der Sprecher des Verteidigungs­ministeriums, Pat Ryder. Heimatschutzminister Mayorkas bestätigte mindestens 27 Tornados in Zusammenhang mit «Milton».

00:46 Video Wind und Wasser verursachten teils massive Schäden Aus News-Clip vom 10.10.2024. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden.

Nur wenige Tage vor «Milton» war Sturm «Helene» über den Südosten der USA gezogen und hatte in mehreren Bundesstaaten verheerende Verwüstung hinterlassen. Berichten zufolge verloren weit mehr als 200 Menschen infolge von «Helene» ihr Leben.

Einschätzung von USA-Korrespondentin Barbara Colpi Box aufklappen Box zuklappen «Die Windgeschwindigkeiten waren etwas geringer als ursprünglich angenommen. Die grösste Gefahr sind jedoch die Wassermengen an der Küste, aber auch die starken Regenfälle. Strassen sind überflutet, Flüsse und Seen im Landesinneren sind über die Ufer getreten. Die Kanalisation kann das Wasser nicht schlucken. Die Topografie Floridas trägt dazu bei, dass das Wasser so gefährlich ist. Florida ist flach, zum Teil auch sumpfig. Das Wasser kann nicht abfliessen. Das Auge des Hurrikans ist südlich der Metropole Tampa auf Land getroffen. Aber auch das ist nur vermeintlich etwas weniger schlimm, denn auch dieser Küstenabschnitt ist dicht besiedelt beziehungsweise dicht überbaut.»

Die Behörden ordneten in den letzten Tagen die Evakuierung mehrerer Küstengebiete an. Millionen Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Mehr als 80'000 Menschen haben Schutz in Notunterkünften gesucht. Das sagte die Chefin der US-Katastrophenschutzbehörde Fema, Deanne Criswell, dem britischen Sender BBC Radio 4.

«Milton» befeuert Verbreitung von Falschnachrichten

Heimatschutzminister Mayorkas äusserte sich besorgt über «absichtlich verbreitete Falschinformationen», die reale Auswirkungen auf Überlebende hätten. So kursiere etwa die Behauptung, «dass Bundesbedienstete, die den Menschen helfen sollen, ihnen ihr Land wegnehmen werden», sagte er. «Wir haben gesehen, dass die Menschen zurückhaltend sind und zögern, die Hilfe in Anspruch zu nehmen, (...) weil sie Angst haben.»

Mayorkas sprach auch von Drohungen gegen Beamte der Katastrophenschutzbehörde Fema. «Wir erleben, dass auf Online-Plattformen schreckliche Hassrede aller Art verbreitet wird», sagte Mayorkas.

00:34 Video US-Präsident Joe Biden: «Solche Lügen sind unamerikanisch» (engl.) Aus News-Clip vom 10.10.2024. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

Auch Biden zeigte sich besorgt. Menschen riskierten ihr eigenes Leben, um anderen zu helfen und sähen sich Todesdrohungen ausgesetzt. Dies sei ein Resultat von «rücksichtslosen, unverantwortlichen, unerbittlichen Falschbehauptungen und offenen Lügen», die weiterhin verbreitet würden.