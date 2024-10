Hurrikan «Milton» trifft an Floridas Westküste auf Land

Worum geht es? Hurrikan «Milton» hat die Westküste Floridas erreicht. Der Sturm traf mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 193 Kilometern pro Stunde auf Land, wie das US-Hurrikanzentrum mitteilte. Erst vor wenigen Tagen hatte der leicht schwächere Hurrikan «Helene» in der Region für schwere Schäden und zahlreiche Todesopfer gesorgt.

00:13 Video US-Präsident Joe Biden: «Wir sind für euch da» (engl.) Aus News-Clip vom 10.10.2024. abspielen. Laufzeit 13 Sekunden.

Wie heftig ist der Sturm? Kurz bevor «Milton» auf die Küste traf, war er von der höchsten Kategorie 5 zunächst auf die Stufe 4 und schliesslich auf 3 herabgestuft worden. Angesichts der schieren Grösse des Sturms blieben die Warnungen jedoch unverändert dringlich. Laut SRF-Meteorologe Simon Eschle ist «Milton» ein aussergewöhnlicher Hurrikan. «Er gehört zu den Hurrikans mit den höchsten gemessenen Windgeschwindigkeiten. Zudem hatten erst vier Hurrikans einen tieferen Druck.» Grundsätzlich gilt: je tiefer der Druck, desto intensiver der Hurrikan. Bereits vor der Ankunft des Hurrikans wüteten in Teilen Floridas Tornados.

00:20 Video Vor der Ankunft des Hurrikans wüten in Teilen Floridas Tornados Aus News-Clip vom 10.10.2024. abspielen. Laufzeit 20 Sekunden.

Wie entsteht ein Hurrikan? Ein Grund für die Intensität von «Milton» ist die Wärme im Golf von Mexiko. Sie dient sozusagen als Treibstoff für den Hurrikan. Ein tropischer Wirbelsturm entsteht, wenn Luft über der Meeresoberfläche aufsteigt, abkühlt und wieder nach unten fällt. Dadurch bildet sich ein vertikaler Wirbel.

«Durch den Klimawandel werden die Meere in Zukunft immer wärmer», erklärt SRF-Meteorologe Simon Eschle. «Man geht davon aus, dass Hurrikans in Zukunft intensiver werden.»

Hurrikan «Milton» bringt Zerstörung über Florida – die Bilder

1 / 24 Legende: In The Acreage, Palm Beach County, wurden Bäume durch den Hurrikan umgeknickt. imago images/GREG LOVETT PALM BEACH POST 2 / 24 Legende: Drohnenaufnahmen zeigen das Ausmass der Zerstörung in Matlacha, Florida (10.10.2024). REUTERS/Ricardo Arduengo 3 / 24 Legende: Eine Eiche ist in Sanford, Florida, auf ein Gebäude gefallen (10.10.2024). Keystone/AP Photo/John Raoux 4 / 24 Legende: Wo in Bradenton früher Häuser standen, liegen nun nur noch Trümmer. (10.10.2024) Keystone/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH 5 / 24 Legende: Ein Lebensmittelladen hielt dem Sturm nicht stand. (10.10.2024) imago images/ERIC HASERT 6 / 24 Legende: Ein Tornado im Zusammenhang mit Hurrikan «Milton» hat in Wellington Schäden angerichtet. (10.10.2024) imago images/GREG LOVETT 7 / 24 Legende: Verwüstung in Bradenton, Florida. (10.10.2024) Keystone/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH 8 / 24 Legende: Ein Boot liegt in Bradenton am Strassenrand, inmitten von Trümmern. (10.10.2024) Keystone/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH 9 / 24 Legende: Eine Drohnenaufnahme zeigt zerstörte Gebäude in Venice. (10.10.2024) REUTERS/Marco Bello 10 / 24 Legende: Ein Auto steht im Hochwasser vor einem Haus in Tampa. (10.10.2024) Keystone/AP Photo/Mike Stewart 11 / 24 Legende: Der Sturm brachte in den frühen Morgenstunden Hochwasser in verschiedene Stadtteile von St. Petersburg, Florida. (10.10.2024) Imago/Zuma Press Wire/Tampa Bay Times 12 / 24 Legende: Trümmer bedecken den Boden in der Nähe eines Krans, der auf ein Gebäude in St. Petersburg gestürzt ist. (10.10.2024) Imago/Zuma Press Wire/Chris Urso 13 / 24 Legende: Das Dach des Baseball-Stadions Tropicana Field, der Heimstätte der Tampa Bay Rays, wurde in Stücke gerissen. (10.10.2024) IMAGO/Tampa Bay Times 14 / 24 Legende: Der Sturm verursachte vielerorts Überschwemmung, wie hier in Gifford, Florida. (9.10.2024) Imago/USA TODAY Network 15 / 24 Legende: Ein Mann läuft bei Wind und Regen durch eine verlassene Strasse in der Innenstadt von Tampa, Florida. (9.10.2024) Keystone / Rebecca Blackwell 16 / 24 Legende: Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Feuerwehrauto, das von einem Einsatz zurückkehrt, auf einer fast menschenleeren Strasse in der Innenstadt von Tampa. (9.10.2024) Keystone / Rebecca Blackwell 17 / 24 Legende: Vor dem Hurrikan gibt es auch Tornados, die Schäden an Gebäuden verursachen. (9.10.2024) Keystone/ Marta Lavandier 18 / 24 Legende: Starke Windböen kündigen den Hurrikan «Milton» in Fort Myers, Florida, an und richten bereits Verwüstungen an. (9.10.2024) Reuters/ Ricardo Arduengo 19 / 24 Legende: Menschen bringen sich in Sicherheit. Diese Frau in Lakeland, Florida, sucht einen Schutzraum auf. (9.10.2024) Reuters/ Jose Luis Gonzalez 20 / 24 Legende: In den letzten Tagen versuchten viele, dem Sturm zu entkommen. (Interstate 75, 8.10.2024) Reuters/ Marco Bello 21 / 24 Legende: Noch immer liegen Trümmerhaufen am Boden, die vom vorherigen Hurrikan «Helene» herrühren. (9.10 2024) Keystone/ Rebecca Blackwell 22 / 24 Legende: Der Hurrikan zog bereits nahe der kubanischen Küste vorbei und liess in Batabano überflutete Strassen zurück. (9.10.2024) Reuters/ Norlys Perez 23 / 24 Legende: Menschen fotografieren die Gischt der Wellen, die nach dem Durchzug des Hurrikans «Milton» im Golf von Mexiko gegen Ufermauern in Havanna, Kuba schlagen. (9.10.2024) Keystone/ Ramon Espinosa 24 / 24 Legende: Ein Auto fährt nach dem Durchzug des Hurrikans Milton auf einer überfluteten Strasse in Siesta Key, Florida. (10.10.24) Keystone/Rebecca Blackwell

Wie ist die Lage in Florida? In den Küstengebieten wurden Millionen Menschen angewiesen, sich in Sicherheit zu bringen. Laut lokalen Behörden und der US-Regierung geht um «Leben und Tod». Auch Mobilheime, Pflegeheime und Einrichtungen für betreutes Wohnen mussten zwangsevakuiert werden. Derzeit sind laut der Übersichtsplattform «poweroutage» über eine Million Haushalte im Bundesstaat ohne Strom. «Milton» soll nun von der Golfküste Floridas aus über den Bundesstaat hinweg in Richtung Atlantik ziehen. Es wird auch jenseits der Küsten mit schweren Zerstörungen gerechnet.

Weshalb sehen einige Bewohnerinnen und Bewohner von einer Evakuierung ab? «Es gibt natürlich Leute, die das unterschätzen, auch weil sie selbst noch nie einen wirklich starken Wirbelsturm erlebt haben», so der ehemalige SRF-Korrespondent in Miami, Matthias Kündig. Auch gäbe es natürlich finanzielle Hürden, wenn es darum geht, eine Ersatzbleibe zu mieten. Und schliesslich seien nach einem Wirbelsturm meist die Strassen versperrt, was beispielsweise den Zugang der Sicherheitskräfte wie der Polizei einschränkt. Das bedeutet: «Viele, gerade Eigenheimbesitzer, haben schlicht Angst, das eigene Haus zu verlassen, weil sie befürchten, dass es dann geplündert wird.»

«Milton» befeuert Verbreitung von Falschnachrichten Box aufklappen Box zuklappen Vor der Ankunft von Hurrikan «Milton» florieren in den betroffenen Gebieten Gerüchte, die die Hilfsmassnahmen behindern. Dies befeuert die politische Diskussion um den Umgang mit Falschnachrichten und Verschwörungstheorien. Zwar sei es nicht ungewöhnlich, dass Naturkatastrophen Gerüchte befeuerten, zitierten US-Medien die Chefin der US-Katastrophenschutzbehörde Fema, Deanne Criswell. Mit dem aktuellen Ausmass habe sie aber nicht gerechnet: «Es ist das Schlimmste, was ich je erlebt habe.» Menschen in den betroffenen Gebieten würden durch kursierende Gerüchte davon abgehalten, Hilfe zu suchen. Deshalb hat die Behörde eine Website eingerichtet, auf der Falschnachrichten widerlegt werden – zum Beispiel die Behauptung, die Katastrophenschutzbehörde verhindere in Florida Evakuierungen. «Das ist ein schädliches Gerücht, das Leben in Gefahr bringen kann», hiess es auf der Seite, «wenn Sie zur Evakuierung aufgefordert werden, tun Sie das sofort.»

Was hat der Sturm mit der ISS-Mission der «Crew 8» zu tun? Wegen des Hurrikans muss die «Crew 8» einige Tage länger als geplant im All bleiben. Die Nasa-Astronauten Matthew Dominick, Michael Barratt und Jeanette Epps sowie der Kosmonaut Alexander Grebenkin hatten eigentlich schon am Montag von der Internationalen Raumstation ISS abdocken sollen.

Weil ihre Kapsel aber vor Florida im Meer landen soll, sei die Rückkehr nun erst einmal auf Sonntag verschoben worden, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Derweil veröffentlichte Astronaut Dominick ein Video, das den Hurrikan Milton von der Raumstation ISS aus zeigt.