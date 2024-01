Das grösste Kreuzfahrtschiff der Welt sticht in See

«Icon of the Seas»

Im Hafen von Miami hat am Samstag das neue grösste Kreuzfahrtschiff der Welt, die «Icon of the Seas», zu seiner Jungfernfahrt abgelegt.

Das 365 Meter lange Schiff verfügt über 40 Restaurants, sieben Swimmingpools und bietet auf 20 Stockwerken Platz für bis zu 7600 Personen – bei rund 5600 zugelassenen Passagieren.

Im Vorfeld der Jungfernfahrt ist von Umweltorganisation wiederholt Kritik an der Ökobilanz geäussert worden.

Wasserfall und Eislaufbahn an Bord: Die US-amerikanische Reederei Royal Caribbean International (RCI) bewirbt das grösste Kreuzfahrtschiff der Welt als «grössten Wasserpark auf See», mit «sieben Pools für jede Stimmung», einem 17 Meter hohen Wasserfall und einem eigenen Bereich für Familien.

Die über 250'000 GT (Gross-Tonnage, Schiffsmasseinheit) entsprechen der fünffachen Grösse der Titanic. Gebaut wurde die «Icon of the Seas» in der Turku-Werft in Finnland.

1 / 5 Legende: Die «Icon of the Seas» am 2. Januar in Ponce, Puerto Rico, bei einer Probefahrt. AP Photo/Miguel J. Rodriguez Carrillo 2 / 5 Legende: Menschen in Miami bestaunen am 27. Januar das Kreuzfahrtschiff, wie es zu seiner ersten öffentlichen Fahrt ansetzt. AP Photo/Rebecca Blackwell 3 / 5 Legende: Der Wasserpark an Bord trägt den Namen «Thrill Island». AP Photo/Rebecca Blackwell 4 / 5 Legende: Weltfussballer Lionel Messi und seine Teamkollegen von Inter Miami haben das Schiff am Dienstag offiziell getauft. AP Photo/Lynne Sladky 5 / 5 Legende: Die «Icon of the Seas» hat bei ihrer Jungfernfahrt Kurs auf die Karibik genommen. AP Photo/Rebecca Blackwell

Als die «Icon of the Seas» im Oktober 2022 erstmals vorgestellt wurde, verzeichnete die Reederei nach eigenen Angaben den grössten Buchungstag und die umsatzstärkste Buchungswoche in ihrer damals 53-jährigen Geschichte.

Die ‹Icon of the Seas› wird den Status quo bei Familienreisen für immer verändern.

«Die ‹Icon of the Seas› ist der Höhepunkt von mehr als 50 Jahren Träumen, Innovationen und unserer Mission, die besten Urlaubserlebnisse der Welt auf verantwortungsvolle Weise zu bieten», so Jason Liberty, CEO der Royal Caribbean Group. «Sie ist der ultimative Mehrgenerationen-Familienurlaub, die den Status quo bei Familienreisen für immer verändern wird und Urlaubsträume für alle Altersgruppen an Bord erfüllt.»

Die derzeit grössten Kreuzfahrtschiffe der Welt

Rang Schiff Rederei max. Passagiere 1 Icon of the Seas RCI 7600 2 Wonder of the Seas RCI 6988 3 Symphony of the Seas RCI 6680 4 Harmony of the Seas RCI 6687 5 Oasis of the Seas RCI 6771

Die «Icon of the Seas» wird mit verflüssigtem Erdgas (LNG) angetrieben. Ein fossiler Brennstoff, den die Schifffahrtindustrie als sauberere Alternative zu Schweröl anpreist – aber immer noch das starke Treibhausgas Methan freisetzt. Die Rederei hat im Namen der Nachhaltigkeit versprochen, jedes Kilowatt, das auf der «Icon of the Seas» verbraucht wird, auf Energieeffizienz und Emissionsreduzierung prüfen zu wollen.

Wenn man wirklich an Nachhaltigkeit denken würde, würde man kein Kreuzfahrtschiff für fast 10'000 Menschen bauen.

Umweltorganisationen kritisieren das Megaschiff trotzdem: «Wenn man wirklich an Nachhaltigkeit und nicht an seinen Gewinn denken würde, würde man kein Kreuzfahrtschiff mit einer Kapazität von fast 10'000 Menschen bauen», zitierte die «New York Times» Marcie Keever von der Organisation Friends of the Earth.

