Umberto Bossi ist im Alter von 84 Jahren gestorben, wie seine Partei mitteilt.

Er war Mitgründer von Italiens rechter Regierungspartei Lega.

Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni sprach Bossis Angehörigen auf X ihr Beileid aus. Bossi habe mit seiner politischen Leidenschaft eine wichtige Phase der italienischen Geschichte geprägt. Wegen Bossis Tod sagte die Lega-Partei am Abend alle Veranstaltungen für eine Volksabstimmung über eine Justizreform an diesem Sonntag und Montag ab.

Umberto Bossi hatte Mitte der 80er-Jahre in der Lombardei die Autonomiebewegung Lega Autonomista gegründet – daraus entwickelte sich später die Lega Nord und schliesslich die heutige Regierungspartei Lega. Viele Jahre lang sass Bossi als Abgeordneter im italienischen Parlament und auch im Europaparlament. Unter dem 2023 verstorbenen Silvio Berlusconi war er zweimal Minister.

2012 musste Bossi infolge eines Finanzskandals als Parteichef zurücktreten. Wegen Veruntreuung von Parteimitteln wurde er zu einer Haftstrafe verurteilt, die später wieder aufgehoben wurde.