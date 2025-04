Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Ein Galapagos-Schildkrötenpaar von fast 100 Jahren bekam im Zoo von Philadelphia zum ersten Mal Nachwuchs.

Vier Jungtiere seien geschlüpft, teilt der Zoo von Philadelphia mit.

In der über 150-jährigen Geschichte des Zoos sei die Geburt der Baby-Schildkröten eine kleine Sensation – ein «Meilenstein».

Der Zoo von Philadelphia feiert die Ankunft einer neuen Generation westlicher Galapagos-Schildkröten von der Insel Santa Cruz. «Es geht ihnen allen gut, sie fressen und verhalten sich angemessen», sagte ein Sprecher des Philadelphia Zoo gegenüber «Good Morning America».

Für Mommy, die Mutter der Babyschildkröten und älteste Bewohnerin des Zoos, war es eine Premiere. Sie ist rund 100 Jahre alt und lebt seit 90 Jahren im Zoo von Philadelphia. Der Vater, Abrazzo, 96 Jahre alt, wurde im Dezember 2020 in den Zoo von Philadelphia gebracht.

Das erste der vier geschlüpften Jungtiere, allesamt Weibchen, schlüpfte am 27. Februar aus seinem Ei, so der Zoo. Die vier Jungtiere sind Teil einer Brut von 16 Eiern, die von der Mutter im November 2024 gelegt worden waren. Das Tierpflegerteam des Zoos überwacht noch weitere Eier, die in den kommenden Wochen schlüpfen könnten.