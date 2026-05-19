Verheerende Feuer breiten sich im US-Bundesstaat Kalifornien aus.

Besonders betroffen sind die Stadt Simi Valley und die Insel Santa Rosa.

Tausende Menschen müssen ihre Häuser verlassen.

Im Süden des US-Bundesstaats Kalifornien wüten gleich zwei verheerende Brände.

Nordwestlich von Los Angeles hat sich ein Waldbrand in der Umgebung der Stadt Simi Valley auf eine Fläche von rund 5.5 Quadratkilometern ausgebreitet, wie die Feuerwehr am Montagabend (Ortszeit) mitteilte.

Legende: Feuerwehrleute bekämpfen die Flammen. Keystone/Ethan Swope

Ein Feuer auf der Insel Santa Rosa, vor der Küste Kaliforniens, betrifft laut der Feuerschutzbehörde Cal Fire mittlerweile rund 59 Quadratkilometer.

Legende: Die Feuerwehr versucht, die Waldbrände in Schach zu halten. Sogenannte Santa-Ana-Winde sorgen jedoch dafür, dass sich die Feuer schneller ausbreiten. REUTERS/Daniel Cole

Für mehrere Bezirke gelten Evakuierungsanweisungen, alleine im Bezirk Ventura sind rund 29'000 Menschen betroffen. Die Wetterbehörde hat für die Region sogenannte Santa-Ana-Winde vorhergesagt, die Feuer schnell vorantreiben können.

Zerstörerische Brände vor einem Jahr

Zu Beginn des letzten Jahres zerstörten zwei schwere Grossbrände – das Palisades-Feuer bei Los Angeles und das Eaton-Feuer nahe Pasadena – mehr als 16'000 Gebäude und töteten 31 Menschen. Starke Winde liessen die Flammen schnell wachsen. Die Feuerwehr kämpfte wochenlang gegen die Brände.