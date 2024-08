Der in der Schweiz durch Medienberichterstattung bekannte EX-Häftling Brian Keller ist nach Angaben des Bundesamtes für Justiz am Samstag in Deutschland festgenommen worden.

Das Bundesamt für Justiz gibt nicht bekannt, warum ein internationaler Haftbefehl gegen den Mann vorlag.

Keller war erst am 23. Juli 2024 unter Auflagen aus dem Gefängnis entlassen worden.

Knapp drei Wochen nach seiner Freilassung ist Brian Keller am Samstagabend in Deutschland wieder verhaftet worden. Keller ist aufgrund von Medienberichterstattungen – auch bei SRF – über mehrere Jahre in der Schweiz bekannt geworden. Der Grund der Festnahme ist ein internationaler Haftbefehl, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag bestätigte. Keller sei um 19.30 Uhr am Samstag festgenommen worden, sagte der Sprecher der Zürcher Kantonspolizei, Florian Frei, am Sonntag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er bestätigte damit einen Bericht von «20 Minuten online».

Die Causa Brian Keller Box aufklappen Box zuklappen Brian Keller wurde 2013 durch einen Dok-Film über einen Jugendanwalt als «Jugendstraftäter Carlos» landesweit bekannt. Er kam – von den Medien und der Öffentlichkeit begleitet – am 10. November 2023 nach jahrelangen Aufenthalten in verschiedenen Gefängnissen frei. Mit 28 Jahren könne er endlich sein eigenes Leben leben, sagte er damals umringt von Kameraleuten. Er wolle Profiboxer werden und ein anständiger Bürger sein. Allerdings geriet er im Mai 2024 wieder in Konflikt mit dem Gesetz, weil er einen Mann niedergeschlagen hatte und in Untersuchungshaft genommen wurde. Nach dieser Entlassung reiste er offenbar nach Deutschland.

Die Nichtregierungsorganisation Humanrights.ch hat seinen Fall dokumentiert.

Der von «20 Minuten online» befragte Experte für Justizvollzug, Benjamin Brägger, vermutet, dass Keller im Ausland verhaftet worden sei, weil er gegen die Auflagen, die ihm bei der Entlassung aus der Untersuchungshaft auferlegt wurden, verstossen habe. «Gegen ihn laufen ja mehrere Verfahren», so der Experte im «20 Minuten online». Zu den Auflagen gehöre wohl, dass er nicht ins Ausland hätte reisen dürfen.

Wird vermutlich ausgeliefert werden

Auf Anfrage von SRF verweist das Bundesamt für Justiz auf die geltenden Auslieferungsregeln. Der Haftbefehl stütze sich ein Verhaftungsersuchen der Staatsanwaltschaft Zürich. Gemäss den Auslieferungsregeln dürfte Keller bald von Deutschland an die Schweiz ausgeliefert werden, da zwischen Deutschland und der Schweiz ein Auslieferungsabkommen besteht.