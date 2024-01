Gegen Brian Keller soll ein Strafverfahren laufen.

Die Zürcher Staatsanwaltschaft bestätigt dies in einem Bericht des «Blick».

Keller befindet sich sei zweieinhalb Monaten auf freiem Fuss.

Im Bericht wird Erich Wenzinger, Leiter Kommunikation der Staatsanwaltschaft, mit folgenden Worten zitiert: «Die Staatsanwaltschaft hat gestützt auf die polizeilichen Ermittlungen gegen Brian Keller am 22. Januar 2024 ein Strafverfahren wegen öffentlicher Aufforderung zu Verbrechen oder zur Gewalttätigkeit im Sinne von Art. 259 StGB eröffnet.» Weil es sich um ein Offizialdelikt handle, seien die Strafverfolgungsbehörden von Amtes wegen verpflichtet, die Vorwürfe zu untersuchen. Es sei noch zu keiner Verhaftung gekommen. Bis zu einem rechtskräftigen Verfahrensabschluss gelte die Unschuldsvermutung.

SRF News konnte die Staatsanwaltschaft Zürich am Freitagabend nicht für eine Stellungnahme erreichen.

«Siehst du diese Klinge?»

Keller machte wiederholt mit Tiktok-Videos auf sich aufmerksam, in denen er einen offenbar verhassten Kontrahenten bedroht. Am vergangenen Wochenende tauchte er dann vor dem Haus des Mannes auf und schrie lauthals nach ihm, was einen Polizeieinsatz auslöste.

Um seine Drohungen zu illustrieren, publizierte er ein Tiktok-Video, auf dem er mit einem Messer posiert und seinen Kontrahenten direkt bedroht. «Siehst du diese Klinge?» Er wolle sein Blut.

Legende: Keystone/MICHAEL BUHOLZER

Auch in einem anderen Video stösst er Drohungen aus. «Ich will seinen Kopf, ich will sehen, wie er leidet.» Keller beteuerte, es handle sich dabei nur um Werbung für einen Boxmatch.

Seit zwei Monaten auf freiem Fuss

Seit zwei Monaten ist Keller wieder auf freiem Fuss und trainiert für sein Lebensziel, Weltmeister im Boxen zu werden. Regelmässig postet er auf Social Media Videos von seinen Trainings.

Im November hatte das Bezirksgericht Dielsdorf den 28-Jährigen unter anderem wegen Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 2.5 Jahren verurteilt. Auslöser dafür waren mehrere Angriffe auf Gefängnismitarbeiter. Eine Fortsetzung der Sicherheitshaft hielt das Gericht aber für nicht angezeigt. Keller, der seit 2016 im Gefängnis sass, wurde zwei Tage nach dem Urteil entlassen.