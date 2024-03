In Moskau haben sich Hunderte von Menschen versammelt, um bei der Beerdigung von Alexej Nawalny Abschied zu nehmen - trotz hoher Polizeipräsenz.

Vorausgegangen war ein Streit mit den Behörden über die Freigabe seines Leichnams nach seinem immer noch ungeklärten Tod in einer Strafkolonie.

Die Menschen warteten mit Blumen in der Hand, um sich von dem Gegner des Kremlchefs Wladimir Putin zu verabschieden. Viele lobten Nawalnys Mut in seinem Kampf gegen Putin. Trotz eines Grossaufgebots von Polizei und anderen uniformierten Sicherheitskräften, viele von ihnen maskiert, war der Andrang riesig.

Legende: Hunderte Menschen wollen von Alexej Nawalny Abschied nehmen. Keystone/£AP

Nach Angaben seiner Unterstützerinnen und Unterstützer weigerten sich mehrere Kirchen in Moskau, den Gottesdienst abzuhalten, bevor Nawalnys Team die Erlaubnis einer Kirche im Stadtteil Maryino erhielt. Dort lebte Nawalny vor seiner Vergiftung im Jahr 2020, seiner Behandlung in Deutschland und seiner Rückkehr nach Russland.

Als der Leichenwagen an der Kirche ankam, konnte man im Livestream sehen, wie der Sarg aus dem Fahrzeug gehoben wurde, während die Menge applaudierte und skandierte: «Nawalny! Nawalny!»

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow forderte die Versammelten in Moskau und an anderen Orten auf, nicht gegen das Gesetz zu verstossen, da «nicht genehmigte (Massen-)Versammlungen» Verstösse seien.

Legende: Auf dem Friedhof Borisowskoje in Moskau liefen vor einigen Stunden die Vorbereitungen auf Hochtouren. REUTERS/Stringer

Nawalnys Mutter, Ljudmila Nawalnaja, hatte acht Tage lang versucht, die Behörden dazu zu bewegen, den Leichnam nach seinem Tod am 16. Februar in der Strafkolonie Nr. 3 in der Stadt Charp in der Region Jamal-Nenzen, etwa 1'900 Kilometer nordöstlich von Moskau, freizugeben.

Selbst am Freitag verzögerte das Leichenschauhaus, in dem die Leiche aufbewahrt wurde, die Freigabe, so ein enger Verbündeter Nawalnys und Direktor seiner Anti-Korruptions-Stiftung. Ursprünglich hiess es, die Behörden könnten die Leiche nicht aushändigen, weil sie eine Obduktion durchführen müssten. Die 69-jährige Nawalnaja appellierte in einem Video an Präsident Wladimir Putin, die Leiche freizugeben, damit sie ihren Sohn in Würde beerdigen kann.