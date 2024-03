In Moskau

In Moskau haben sich Hunderte von Menschen versammelt, um bei der Beerdigung von Alexej Nawalny Abschied zu nehmen – trotz hoher Polizeipräsenz.

Vorausgegangen war ein Streit mit den Behörden über die Freigabe seines Leichnams nach seinem immer noch ungeklärten Tod in einer Strafkolonie.

Die Menschen warteten mit Blumen in der Hand, um sich von dem Gegner des Kremlchefs Wladimir Putin zu verabschieden. Viele lobten Nawalnys Mut in seinem Kampf gegen Putin. Trotz eines Grossaufgebots von Polizei und anderen uniformierten Sicherheitskräften, viele von ihnen maskiert, war der Andrang riesig.

Umstände des Todes nicht geklärt Box aufklappen Box zuklappen Nawalny starb nach Behördenangaben am 16. Februar im Straflager mit dem inoffiziellen Namen «Polarwolf» in der sibirischen Arktisregion Jamal. Die Umstände seines Todes sind nicht geklärt. Der durch einen Giftanschlag 2020 und wiederholte Einzelhaft im Lager geschwächte Politiker soll bei einem Rundgang auf dem eisigen Gefängnishof zusammengebrochen und trotz Wiederbelebungsversuchen gestorben sein. Nach Angaben von Nawalnys Team ist im Totenschein von «natürlichen» Ursachen die Rede.

Nawalnys Team zeigte in einem Livestream auf Youtube, wie die Leiche von Blumen bedeckt im Sarg liegt, umgeben von zahlreichen Menschen während des Gottesdienstes. Zu sehen war auch Alexej Nawalnys Gesicht. Seine Mutter, die eine Kerze in der Hand hielt, und sein Vater sassen während der Zeremonie am Sarg.

Die Witwe Julia Nawalnaja, die Tochter Darja und der Sohn Sachar nahmen nicht an der Trauerfeier teil, weil sie zu ihrer eigenen Sicherheit im Ausland sind. Nawalnys Frau hatte den russischen Präsidenten Wladimir Putin des Mordes an ihrem Mann bezichtigt. Sie würde damit in Russland eine Festnahme riskieren. Auch Nawalnys Team ist nicht im Land, weil seine Mitarbeiter, die als Extremisten gelten, ebenfalls sofort festgenommen würden.

1 / 2 Legende: Hunderte Menschen wollen von Alexej Nawalny Abschied nehmen. REUTERS/Stringer 2 / 2 Legende: Viele warteten mit Blumen und lobten Nawalnys Mut in seinem Kampf gegen Putin. Reuters/Stringer

Nach Angaben seiner Unterstützerinnen und Unterstützer weigerten sich mehrere Kirchen in Moskau, den Gottesdienst abzuhalten, bevor Nawalnys Team die Erlaubnis einer Kirche im Stadtteil Maryino erhielt. Dort lebte Nawalny vor seiner Vergiftung im Jahr 2020, seiner Behandlung in Deutschland und seiner Rückkehr nach Russland.

Als der Leichenwagen an der Kirche ankam, konnte man im Livestream sehen, wie der Sarg aus dem Fahrzeug gehoben wurde, während die Menge applaudierte und skandierte: «Nawalny! Nawalny!»

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow forderte die Versammelten in Moskau und an anderen Orten auf, nicht gegen das Gesetz zu verstossen, da «nicht genehmigte (Massen-)Versammlungen» Verstösse seien. Zugleich antwortete er auf die Frage eines russischen Journalisten, ob der Kreml etwas zum Tod Nawalnys zu sagen habe: «Nein, nichts.»

Wahlen in Russland Box aufklappen Box zuklappen Putin will sich in zwei Wochen bei einer Wahl als Präsident im Amt bestätigen lassen. Unterstützer und Angehörige Nawalnys sowie Menschenrechtler werfen Putin vor, er habe den russischen Oppositionsführer in Haft ermorden lassen. Der Kreml weist das zurück.

Nawalnys Mutter hatte acht Tage lang versucht, die Behörden dazu zu bewegen, den Leichnam nach seinem Tod am 16. Februar in der Strafkolonie Nr. 3 in der Stadt Charp in der Region Jamal-Nenzen, etwa 1'900 Kilometer nordöstlich von Moskau, freizugeben.

Das Leichenschauhaus, in dem die Leiche aufbewahrt wurde, verzögerte selbst am Freitag vor der Beerdigung die Freigabe, wie ein enger Verbündeter Nawalnys und Direktor seiner Anti-Korruptions-Stiftung mitteilte. Ursprünglich hiess es, die Behörden könnten die Leiche nicht aushändigen, weil sie eine Obduktion durchführen müssten.