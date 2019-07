Die kreislaufwirtschaftliche Ausrichtung der Stadt zieht immer grössere Kreise. Teilen, Wiederverwerten, Leasen oder Mieten auf Zeit wird in Amsterdam zu einer immer normaleren Sache. Zu den bekannten Secondhand-Shops gesellten sich in letzter Zeit spezialisierte Betriebe, die Waschmaschinen, Espresso-Maschinen und selbst Betten oder Teppiche im Monatsabo offerieren. Und Ikea bietet Studierenden für 20 Euro monatlich ein Bett, einen Schrank sowie ein Sofa an – zusammengebaut und frei Haus geliefert. Nach zwei Jahren renoviert der skandinavische Möbelmulti die Wohnutensilien, um sie erneut zu vermieten.