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Insel Oahu Überschwemmungen auf Hawaii – Tausende verlassen ihre Häuser

21.03.2026, 11:03

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  • Auf der Insel Oahu im US-Bundesstaat Hawaii haben starke Regenfälle zu Überschwemmungen geführt – Wohngebiete wurden überflutet und Häuser zerstört.
  • Die Behörden haben etwa 5500 Menschen im Norden der Insel aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.
  • Dort droht ein Staudamm zu brechen.

Der Pegelstand am Wahiawa-Damm hat einen kritischen Wert erreicht, teilte die Notstandszentrale mit. Sollte der Damm brechen, drohten lebensgefährliche Überflutungen. Die Nordküste von Oahu ist als Surferparadies bekannt.

Der Gouverneur der pazifischen Inselgruppe Hawaii, Josh Green, rief die Bevölkerung auf, den Evakuierungsanweisungen zu folgen. Der Starkregen habe zu derart schweren Überschwemmungen geführt, dass das Hochwasser stellenweise bis zur Brust reiche, sagte Green in einer Videobotschaft. Die Nationalgarde und die Küstenwache würden zur Unterstützung bereitstehen.

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  • Bild 1 von 5. Die Wassermassen haben Häuser in Waialua an der Nordküste Oahus zerstört. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Mengshin Lin.
    Häuser von Hochwasser umgeben, beschädigt.
  • Bild 2 von 5. Auch der Nachbarort Haleiwa wurde überschwemmt. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Mengshin Lin.
    Luftaufnahme von überschwemmtem Wohngebiet.
  • Bild 3 von 5. Menschen wurden unter anderem mit einem Bulldozer aus Haleiwa evakuiert. Bildquelle: Keystone/AP/Craig Fujii/Hawaii Civil Beat.
    Mehrere Menschen und ein Hund auf einem Bagger in einer ländlichen Gegend.
  • Bild 4 von 5. In Waialua stehen Strassen unter Wasser. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Mengshin Lin.
    Überschwemmte Strasse mit Autos und Häusern im Regen.
  • Bild 5 von 5. Starke Regenfälle der vergangenen Tage haben die Überschwemmungen ausgelöst. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Mengshin Lin.
    Luftaufnahme von Dorf mit Überschwemmung.
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Der heftige Regen hatte in den vergangenen Tagen ganze Strassenzüge überflutet, Wohngebiete versanken im Wasser, Häuser wurden zerstört. Einige Menschen, die vom Hochwasser eingeschlossen waren, mussten von Einsatzkräften gerettet werden.

SRF 4 News, 21.03.2026, 03:00 Uhr ; 

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