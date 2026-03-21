Überschwemmungen auf Hawaii – Tausende verlassen ihre Häuser

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Auf der Insel Oahu im US-Bundesstaat Hawaii haben starke Regenfälle zu Überschwemmungen geführt – Wohngebiete wurden überflutet und Häuser zerstört.

Die Behörden haben etwa 5500 Menschen im Norden der Insel aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

Dort droht ein Staudamm zu brechen.

Der Pegelstand am Wahiawa-Damm hat einen kritischen Wert erreicht, teilte die Notstandszentrale mit. Sollte der Damm brechen, drohten lebensgefährliche Überflutungen. Die Nordküste von Oahu ist als Surferparadies bekannt.

Der Gouverneur der pazifischen Inselgruppe Hawaii, Josh Green, rief die Bevölkerung auf, den Evakuierungsanweisungen zu folgen. Der Starkregen habe zu derart schweren Überschwemmungen geführt, dass das Hochwasser stellenweise bis zur Brust reiche, sagte Green in einer Videobotschaft. Die Nationalgarde und die Küstenwache würden zur Unterstützung bereitstehen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Die Wassermassen haben Häuser in Waialua an der Nordküste Oahus zerstört. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Mengshin Lin. 1 / 5 Legende: Die Wassermassen haben Häuser in Waialua an der Nordküste Oahus zerstört. Keystone/AP Photo/Mengshin Lin

Bild 2 von 5. Auch der Nachbarort Haleiwa wurde überschwemmt. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Mengshin Lin. 2 / 5 Legende: Auch der Nachbarort Haleiwa wurde überschwemmt. Keystone/AP Photo/Mengshin Lin

Bild 3 von 5. Menschen wurden unter anderem mit einem Bulldozer aus Haleiwa evakuiert. Bildquelle: Keystone/AP/Craig Fujii/Hawaii Civil Beat. 3 / 5 Legende: Menschen wurden unter anderem mit einem Bulldozer aus Haleiwa evakuiert. Keystone/AP/Craig Fujii/Hawaii Civil Beat

Bild 4 von 5. In Waialua stehen Strassen unter Wasser. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Mengshin Lin. 4 / 5 Legende: In Waialua stehen Strassen unter Wasser. Keystone/AP Photo/Mengshin Lin

Bild 5 von 5. Starke Regenfälle der vergangenen Tage haben die Überschwemmungen ausgelöst. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Mengshin Lin. 5 / 5 Legende: Starke Regenfälle der vergangenen Tage haben die Überschwemmungen ausgelöst. Keystone/AP Photo/Mengshin Lin Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Der heftige Regen hatte in den vergangenen Tagen ganze Strassenzüge überflutet, Wohngebiete versanken im Wasser, Häuser wurden zerstört. Einige Menschen, die vom Hochwasser eingeschlossen waren, mussten von Einsatzkräften gerettet werden.